Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Okulları açıldı

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Okulları açıldı

Altındağ Örnek Stadı'nda 6 spor branşında gösterilerle başlayan açılış törenine Vali Yardımcısı Ayhan Özkan, Ankara Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Çelik, bakanlık yetkilileri, veliler, sporcular ve çocuklar katıldı.

Ankara Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Çelik'in konuşmasının ardından tören, sporcular ve halk oyunları ekiplerinin gösterileriyle devam etti.

Spor okullarına kayıtların da yapıldığı etkinlikte 1000 sporcunun katılımıyla 21 farklı spor branşı tanıtılırken, 10 branşta da yarışmalar düzenlenecek.