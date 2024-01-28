VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Meteorolojiden İstanbul için kar uyarısı
Santa Maria Kilisesi'nde silahlı saldırı: 1 ölü
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Misakımilli paylaşımı
Hatay Havalimanı büyük gövdeli uçakların inişine uygun şekilde yenileniyor
Bakanlık, gençleri 10 farklı ilde tematik kış kamplarında buluşturacak
MTV ve yapılandırma taksit ödemelerinde son 4 gün
28 Ocak 2024 Pazar 13:00:00 - Güncelleme:28 Ocak 2024 Pazar 13:00:00

Gençlik ve Spor Bakanlığı, gençleri 10 farklı ilde tematik kış kamplarında buluşturacak

Kaynak: AA

ABONE OL

Gençlik ve Spor Bakanlığı himayesinde Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğünce (KYGM) bu yıl 8'incisi düzenlenecek Tematik Kış Kampları, 10 ilde farklı temalarla gençleri ağırlayacak.

Gençlik ve Spor Bakanlığından alınan bilgiye göre, farkı şehirlerde öğrenim gören öğrenciler, yarın başlayacak ve 2 Şubat'a kadar sürecek tematik kamplarda, hem önemli isimlerle buluşacak hem de bulundukları şehrin tarihi ve kültürel mekanlarını görme imkanı bulacak.

Akademik seminerler, şehir gezileri, şehit yakınları ve gazi ziyaretleri, turnuvalar, bilgi yarışması ve sinema gösterimi gibi pek çok etkinliğin gerçekleştirileceği kamplara 81 ilden bin 840 öğrenci kayıt yaptırdı.

10 ŞEHİR, FARKLI TEMALAR

Bu yıl ki tematik kamplar; Erzurum, Sakarya, Kocaeli, Denizli, Ankara, Antalya, Samsun, İstanbul, Diyarbakır ve Muğla'da gerçekleşecek.

Gençler, Erzurum'da kış sporları, Sakarya'da yapay zeka, Denizli'de yeni medya ve iletişim kampına katılacak. Ankara'da diplomat akademi, İstanbul'da insan hakları ve hukuk, Antalya'da ise gastronomi kampı yapacak katılımcılar, Samsun'da aktivist ve gönüllülük, Diyarbakır'da insan ve toplum, Muğla'da da sağlıklı yaşam ve tıp kampında hem yeni bilgiler öğrenecekler hem de keyifli zaman geçirecekler.

YARIŞMALAR DÜZENLENECEK

Kış kamplarında çeşitli turnuvalar ve yarışmalarla gençlerin sosyalleşmesi konusunda da organizasyonlar yapılacak.

Masa Tenisi Turnuvası'nda her ilden bir öğrenci katılacak ve birinciye kupa takdim edilecek. Kampların son günü ise "Kamp Temalı Bilgi-Kültür Yarışması"na sahne olacak. Yirmi sorunun yöneltileceği bilgi yarışmasında sorular, kamp süresince ele alınan konular arasından seçilecek. Her ili temsilen iki ya da üç öğrenciden oluşan takımların katılacağı yarışmada birinci, ikinci ve üçüncü olan illere kupa verilecek.

BAKAN BAK: "GENÇLERİMİZİ FARKLI ALANLARDA UZMAN KİŞİLERLE BİR ARAYA GETİRİYORUZ"

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, gençlerin KYGM'nin kış kamplarından güzel anı ve bilgilerle ayrılacağını belirtti.

Bakanlık olarak gençlerin her zaman yanında olduklarını vurgulayan Bakan Bak, "Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğümüzün yurtlarında kalan öğrencilerimiz için 10 ilde 10 farklı temayla kış kampları düzenliyoruz. Geleceğimizin teminatı gençlerimizi, farklı alanlarda uzman kişilerle bir araya getiriyoruz. Kamplarımıza birbirinden değerli isimler katılacak ve gençlerimizle bir araya gelecekler. Ülkemizin dört bir tarafından gelen gençlerimiz kamplarda birbirleriyle tanışacak, ilgi duydukları alanlarla ilgili olarak kendilerini geliştirme fırsatı bulacaklar." ifadelerini kullandı.

Bakan Bak, gençlerin kamp süresince bulundukları şehirleri de tanıyacağını aktararak "Akademik seminerler, uygulamalı atölye çalışmaları, şehir gezileri, turnuvalar, bilgi yarışmaları ve birbirinden farklı sportif etkinliklerin gerçekleştirileceği kış kamplarımıza katılan gençlerimizin boş vakitlerini dolu dolu geçirmelerini sağlayacağız. Gençlerimiz katıldıkları kamplardan ve şehirlerden, güzel anılar ve yeni bilgilerle ayrılacak." değerlendirmesinde bulundu.

Etiketler : gençlik ve spor bakanlığı kredi ve yurtlar genel müdürlüğü tematik kış kampları gençler osman aşkın bak
'Yaşlanmışsınız' yorumuna bakın ne cevap verdi!

'Yaşlanmışsınız' yorumuna bakın ne cevap verdi!
Baba-oğul reklamda buluştu

Baba-oğul reklamda buluştu
Sakiler'den ‘Saygı Duruşu!'

Sakiler'den ‘Saygı Duruşu!'
Bergen şarkısını yorumladı

Bergen şarkısını yorumladı
"Türkiye'nin Dubai'si Adana'dır"

"Türkiye'nin Dubai'si Adana'dır"
Sokak ortasında bağırdı

Sokak ortasında bağırdı
İnci Taneleri'nin yayın günü belli oldu! Afişi yayınlandı

İnci Taneleri'nin yayın günü belli oldu! Afişi yayınlandı
Zamanın En İyileri!

Zamanın En İyileri!
Aşk mı, kariyer mi? Bakın hangisini tercih etti!

Aşk mı, kariyer mi? Bakın hangisini tercih etti!

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX