Bakan Kasapoğlu: Spor sahaları siyaset alanları değildir

27 Şubat 2023 Pazartesi 12:37:00 - Güncelleme:27 Şubat 2023 Pazartesi 12:37:00
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: Spor sahaları siyaset alanları değildir
Kaynak: AA
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Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, "Spor sahaları siyaset alanları değildir. Provokasyonlara da hiçbir zaman izin vermeyeceğiz." dedi.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Spor sahaları siyaset alanları değildir. Provokasyonlara da hiçbir zaman izin vermeyeceğiz." dedi.
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