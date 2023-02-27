Bakan Kasapoğlu: Spor sahaları siyaset alanları değildir

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: Spor sahaları siyaset alanları değildir

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Spor sahaları siyaset alanları değildir. Provokasyonlara da hiçbir zaman izin vermeyeceğiz." dedi.

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