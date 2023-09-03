Gençlik ve Spor Bakanı Bak'tan final öncesi Filenin Sultanlarına ziyaret

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Belçika'da düzenlenen 2023 CEV Avrupa Şampiyonası'nda bu akşam Sırbistan ile finalde karşılaşacak olan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı Brüksel'de ziyaret ederek başarılar diledi.

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın 2023 CEV Avrupa Şampiyonası'nda bu akşam Sırbistan ile oynayacağı Finali izlemek üzere Belçika'nın başkenti Brüksel'e gelen Bakan Bak, Filenin Sultanları'nı kamp yaptığı otelde ziyaret etti. Bakan Bak'ı Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ve Takım Kaptanı Eda Erdem karşıladı. Eda Erdem ile bir süre sohbet ederek takımın son durumu hakkında bilgi alan Bakan Bak, daha sonra A Milli Kadın Voleybol Takımı oyuncularıyla buluştu. Final öncesi milli oyunculara moral veren Bakan Bak, Avrupa Şampiyonu olacaklarına inandığını belirterek Filenin Sultanları'na başarılar diledi.

Bakan Bak'ın ziyaretinde Gençlik ve Spor Bakan Yardımcıları Hamza Yerlikaya ve Safa Koçoğlu ile önceki dönem Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da yer aldı.