"Spor bir endüstri ve bu endüstri içinde özellikle kültürümüzü korumamız gerekiyor"

Gençlik ve Spor Bakanı Bak: Spor bir endüstri ve bu endüstri içinde özellikle kültürümüzü korumamız gerekiyor

Dünya Etnospor Konfederasyonu (DEK) tarafından, "Geleneksel sporların ihyası" parolasıyla düzenlenen 6. Etnospor Forumu, Antalya'nın Serik ilçesindeki Belek Turizm Merkezi'nde devam ediyor.

Bak, açılış töreninde yaptığı konuşmada, geleneksel sporlardaki gelişmeden dolayı DEK Başkanı Bilal Erdoğan ve ekibini tebrik ederek, ortaya konan vizyon ve çalışmanın her gün, her yıl giderek büyüdüğünü söyledi.

Bakanlık olarak her zaman bu vizyona ve önemli yaklaşıma destek vermekten gurur duyduklarını aktaran Bak, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin dört bir yanında belediyelerimiz ve devletimizin imkanlarıyla oluşturulan, geleneksel oyunların yapılacağı yatırımlar ve tesisler her ilimizde gelişmekte. Üç ay önce Gaziantep'te açtık, İstanbul'da Halkalı'da yenisini açacağız. Yeni tesislerle bu vizyonun gelişmesi için dünyada kültürün, geleneklerin yaşaması için ve bunun sporla harmanlanması için çok önem arz ediyor. Spor bir endüstri ve bu endüstri içinde özellikle kültürümüzü, değerlerimizi korumamız gerekiyor. Bu hususta Dünya Etnospor Konfederasyonu vizyon ortaya koydu. "

Bak, konfederasyonun önemli çalışmalar gerçekleştirdiğini belirterek, turizm kenti Antalya'da 6. Etnospor Forumu'nun yapılmasının önemli olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gösterdiği vizyon kapsamında önemli yatırımlar yaptıklarını aktaran Bak, "Kültürün, geleneklerin ne kadar önemli olduğunu, gelecek nesillere taşınması gerektiğini bize ifade etti. Yolumuza aktif şekilde devam ediyoruz. Bu hususta yapılan çalışmalara çok önem veriyoruz." dedi.

Antalya'da 672 yıldır Elmalı güreşlerinin yapıldığını aktaran Bak, "Bu gelenek Antalya'da, Toroslarda, bu bölgede 672 yıldır yapılıyor . Kırkpınar Geleneksel Güreşleri de var. 663 yıldır da 'er meydanı' dediğimiz bu gelenek var." diye konuştu.

Geleneksel sporların disiplin içinde gelecek nesillere taşınmasının önemli olduğunu vurgulayan Bak, gençler ve kültür için bu vizyonun çizildiğini aktardı.

Gazze'de yaşanan insanlık dramını da dile getiren Bak, "Sporun dilini kullanmak gerekiyor. Buradan Antalya'dan Gazze'ye selam göndermemiz, dayanışmamızı göndermemiz gerekiyor. Çocuklar uyurken sessiz kalınır, çocuklar ölürken hepimizin sesini yükseltmesi lazım." ifadesini kullandı.

Bak, bu geleneğin dünyanın her yerinde yaşatılmasının önemli olduğunu vurgulayarak, organizasyonun spor turizminin gelişmesi için önemli bir adım olduğunu aktardı.

İYİ NİYET ANLAŞMASI İMZALANDI



Forumda 60 üye federasyonla Dünya Etnospor Konfederasyonu'nun ortak kurallarını tesis edecek iyi niyet anlaşması imzalandı.

Foruma, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz ve AA Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Özhan, AA Spor Haberleri Direktörü Ersin Şiyhan'ın yanı sıra Sierra Leone Spor Bakanı Augusta James-Teima, Çad Gençlik ve Spor Bakanı Bravo Ouaidou, Azerbaycan Gençlik ve Spor Bakanı Farid Gayibov, Kırgızistan Kültür, Enformasyon, Spor ve Gençlik Politikası Bakanı Altınbek Maksutov, Gine Gençlik ve Spor Bakanı Lansana Beavogui Diallo, Namibya Spor, Gençlik ve Ulusal Hizmet Bakanı Agnes Basilia Tjongarero, Rusya Spor Bakanı Oleg Matytsin ile Özbekistan Gençlik Politikaları ve Spor Bakanı Adham İkramov katıldı.

Forumda, DEK'e bağlı faaliyetlerini sürdüren Kazakistan, Japonya, Meksika, Katar, Moğolistan, Arjantin, Türkiye, Tunus, Polonya, Pakistan, Azerbaycan, Kırgızistan, Romanya, Rusya, Türkmenistan, Gürcistan, Macaristan ve Özbekistan'dan temsilcileri ile araştırmacılar ve akademisyenler de yer aldı.