17 Ağustos 2020 Pazartesi 16:29:00 - Güncelleme:17 Ağustos 2020 Pazartesi 16:29:00
Gençlerbirliği'nin sportif direktörü Mustafa Kaplan oldu
Kaynak: AA
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Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nde daha önce teknik direktörlük yapan Mustafa Kaplan, sportif direktör olarak kulübe geri döndü.
Başkent ekibinden yapılan açıklamada, kırmızı-siyahlı takımda daha önce teknik direktörlük de yapan Mustafa Kaplan'ın sportif direktörlük görevine getirildiği belirtildi.
Kaplan'ın bugün itibarıyla İlhan Cavcav Tesisleri'nde görevine başladığı ifade edildi.