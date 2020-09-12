Gençlerbirliği'nde 2 kişi koronavirüse yakalandı
Kaynak: AA
Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nde, Antalyaspor karşılaşması öncesi koronavirüs şoku yaşanıyor. Kırmızı-siyahlı kulüpte biri futbolcu iki kişinin yeni tip Kovid-19 testi pozitif çıktı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Süper Lig'in 1. haftasında Fraport TAV Antalyaspor ile oynayacağımız müsabaka öncesinde TFF'nin Futbola Dönüş Protokolü çerçevesinde yapılan rutin Kovid-19 tarama testlerinde, bir futbolcu ve personelimizde pozitif sonuca rastlanmıştır." denildi.
Futbolcu ve personelin izolasyona alınarak gerekli işlemlere başlandığı kaydedildi.
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