Gençlerbirliği'nde 2 kişi koronavirüse yakalandı

Kulüpten yapılan açıklamada, "Süper Lig'in 1. haftasında Fraport TAV Antalyaspor ile oynayacağımız müsabaka öncesinde TFF'nin Futbola Dönüş Protokolü çerçevesinde yapılan rutin Kovid-19 tarama testlerinde, bir futbolcu ve personelimizde pozitif sonuca rastlanmıştır." denildi.

Futbolcu ve personelin izolasyona alınarak gerekli işlemlere başlandığı kaydedildi.