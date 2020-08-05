Gençlerbirliği yeni sezona tesislerinde hazırlanacak

Gençlerbirliği Spor Kulübünden yapılan açıklamaya göre, kırmızı-siyahlı ekibin 2020-2021 sezonu kamp programı belli oldu.

İlhan Cavcav Tesisleri'nde 11 Ağustos Salı günü saat 16.00'da toplanacak başkent ekibi, aynı gün akşam saatlerinde ilk antrenmanına çıkacak.

Çalışmalarını Ankara'da sürdürecek Gençlerbirliği, sezona tesislerinde hazırlanacak.