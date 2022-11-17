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17 Kasım 2022 Perşembe 15:53:00 - Güncelleme:17 Kasım 2022 Perşembe 15:53:00

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Dalcı'nın ligde kalacaklarına inancı tam

Kaynak: AA

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Gençlerbirliği'nin yeni teknik direktörü Mustafa Dalcı, Spor Toto 1. Lig'de kalacaklarına inancının tam olduğunu belirtti.

Dalcı ile futbolcular Muhammed Bayır ve Barış Alıcı, başkent ekibinin antrenmanından önce basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Gençlerbirliği'nin tarihi bir kültürü olduğunu ve Türk futbolunda önemli bir yeri bulunduğunu belirten Dalcı, şunları kaydetti:

"Konum itibarıyla şu anda zor bir durumda ama başkanımızla istişarelerimizi yaptık. Yapılması gereken eylemleri yönetimle birlikte mutlaka en kısa sürede yapacağız. Bulunduğumuz durumdan bir an önce kurtulmak adına ekibim, futbolcular ve yönetimimiz, değerli başkanımızla birlikte doğru işler yapacağımızı düşünüyoruz."

Mevcut kadroyla ligin ilk devresinde kalan maçlardaki bütün puanlara talip olduklarını aktaran Dalcı, "Oyuncularımla bu dördüncü antrenmanım, kendileriyle toplantılar, görüşmeler yaptık. Futbol içinde tabii ki oyuncularımızı tanıyoruz, yeteneklerini biliyoruz. Onlarla birlikte doğru işler yapacağımızı düşünüyoruz. Ligin ilk yarısında kalan 6 maça çok doğru hazırlanmamız lazım, her maç kendi içinde çok önemli ve çok değerli." ifadelerini kullandı.

Maç maç düşündüklerini, iyi çalıştıklarını, iyi analiz yaptıklarını vurgulayan Dalcı, "Bu hafta Altay maçı bizim için çok önemli, her maç gibi. Oyuncular da doğru reaksiyon gösteriyor. Şöyle bir gerçek var, her şey zor mu zor. Biz bu mücadelenin içerisinde her anlamda dimdik duracağız, güçlü olacağız ve buradan başarılı bir şekilde çıkacağız. İnşallah Gençlerbirliği'ni bu sene mutlaka ve mutlaka bu ligde tutacağız." şeklinde konuştu.

Transfer çalışmaları için de Dalcı, "Eksik bölgelerimiz her takımda olduğu gibi burada da var. Bu anlamda devre arasında yapacağımız hamleleri yönetim ve değerli başkanımızla istişare yapıyoruz. İkinci yarı bizim için de çok daha değerli olacak." ifadelerini kullandı.

KAPTAN MUHAMMED BAYIR VE BARIŞ ALICI'NIN AÇIKLAMALARI

Takım kaptanı Muhammed Bayır, mücadeleden hiçbir zaman ödün vermediklerini belirterek, "Yeni bir hocamız geldi, onun da enerjisiyle en azından kısa vadeli de olsa galibiyetler ve puanlar almak istiyoruz. İnşallah Mustafa hocayla da en yakın zamanda, bu hafta galibiyet ve puan serisine başlarız." diye konuştu.

Katar'da Dünya Kupası'nın başlayacak olmasına karşın kendi liglerinin devam etmesine ilişkin ise 33 yaşındaki futbolcu, "Bizim maçlarımızın devam etmesi ilgiyi artırıyor, televizyondan izleyen kişilerin sayısı da artacaktır. Lig için ekstra motive edici bir durum." değerlendirmesinde bulundu.

Dünya Kupası'nda favori olarak gördüğü bir ülkenin bulunmadığını, organizasyonda çok yetenekli futbolcuların boy göstereceğini aktaran Muhammed Bayır, "İlk defa bu lig, bu arada oynanacak, o da çok değişik bir hava. Bizim için de farklı bir durum olacak. Biz de ligimiz devam ederken Dünya Kupası'nı takip etmiş olacağız." şeklinde görüş belirtti.

Barış Alıcı ise "Son iki haftaya bakacak olursak, mücadele anlamında iyi bir reaksiyon gösterdiğimizi düşünüyorum. Mustafa hocamızın gelişiyle de çıkış yapacağımıza inanıyorum çünkü hocamızın geçen sene yaptıkları ortada. Bize şampiyon bir takımdan geldi, Mustafa hocamız ve ekibiyle güzel bir sinerji yakalayacağımızı düşünüyorum." şeklinde konuştu.

Genç oyuncu grubunun avantajının da dezavantajının da bulunduğunu belirten Barış Alıcı, "Devre arasında transfer de açılırsa, o konuları tabii biz bilemiyoruz ama bu takımın çok daha güzel yere geleceğini düşünüyorum. Bunu da yapabilecek potansiyele sahibiz. Umarım skora da yansıtıp güzel sonuçlar alırız." ifadelerini kullandı.

Açıklamaların ardından başkent ekibi, Mustafa Dalcı yönetiminde ligin 14. haftasında 21 Kasım Pazartesi günü deplasmanda Altay ile oynayacağı maç için antrenman yaptı.

Etiketler : gençlerbirliği mustafa dalcı muhammed bayır barış alıcı
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