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12 Ağustos 2022 Cuma 11:25:00 - Güncelleme:12 Ağustos 2022 Cuma 11:25:00

Gençler Dünya Judo Şampiyonası'nda milli sporcu Yıldız, altın madalya kazandı

Kaynak: AA

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Gençler Dünya Judo Şampiyonası'nda milli sporcu Özlem Yıldız, 57 kiloda altın madalya kazandı.

Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Ekvator'un Guayaquil kentinde devam eden şampiyonada kadınlar 57 kiloda Özlem Yıldız, finalde Japon rakibini yenerek altın madalyanın sahibi oldu.

Şampiyonasının ikinci gününde tatamiye çıkan milli judoculardan 57 kiloda Ayşenur Karadağ, 63 kiloda Habibe Afyonlu ve Ayten Yeksan rakiplerine yenilerek 2. turda elendi.

Şampiyonada bugün kadınlar 70 kiloda Fidan Ögel ve erkekler 90 kiloda Cem Ata Demirtaş tatamiye çıkacak.

Etiketler : Judo Federasyonu Özlem Yıldız Japon rakibi
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