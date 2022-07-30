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30 Temmuz 2022 Cumartesi 17:41:00 - Güncelleme:30 Temmuz 2022 Cumartesi 17:41:00

Genç yüzücü Aysu Türkoğlu, Manş Denizi'ni 16 saat 28 dakikada geçti

Kaynak: AA

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Bodrumlu yüzücü Aysu Türkoğlu, İngiltere ve Fransa arasındaki Manş Denizi'ni 16 saat 28 dakikada geçerek Manş'ı geçen en genç Türk yüzücü oldu.

Ege Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi 21 yaşındaki Türkoğlu'nun Manş geçişi dün Türkiye saatiyle 12.02'de Dover'dan başladı. Bodrumlu yüzücüyü antrenörü Bengisu Avcı ve babası Mustafa Türkoğlu botla takip etti.

Çok yönlü akıntılar ve dalgalarla mücadele eden genç yüzücü, Manş geçişini 16 saat 28 dakika sonunda Fransa'nın Cap Gris-Nez kıyılarında bitirdi.

Rekora imza atan yüzücü, gözyaşlarına engel olamadı. Yüzücünün 16 saat boyunca kulaç attıktan sonra tekneye çıktığı anlar sosyal medya hesabından da yayımlandı.

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu Aysu Türkoğlu'nu tebrik etti

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, sosyal medyasından yayımladığı mesajda, İngiltere ve Fransa arasındaki Manş Denizi'ni 16 saat 28 dakikada geçen Aysu'yu tebrik ederek, "Manş Denizi'ni yüzerek geçen en genç Türk: Aysu Türkoğlu! Harikasın Aysu, seninle gurur duyuyoruz!" ifadelerini kullandı.

Etiketler : yüzücü aysu türkoğlu manş denizi
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