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30 Temmuz 2023 Pazar 12:38:00 - Güncelleme:30 Temmuz 2023 Pazar 12:38:00

Genç milli tenisçi Melisa Ercan, Avustralya'da şampiyon oldu

Kaynak: AA

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Milli tenisçi Melisa Ercan, Avustralya'da düzenlenen W15 Caloundra Turnuvası'nda şampiyon oldu.

Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Caloundra şehrindeki 15 bin dolar ödüllü organizasyonun finalinde 17 yaşındaki milli tenisçi Avustralyalı raket Stefani Webb'le karşılaştı.

Sert zeminde oynanan maçta genç milli sporcu, rakibini 6-2 ve 7-5'lik setlerle yenerek profesyonel kariyerinin teklerdeki üçüncü şampiyonluğuna ulaştı.

Etiketler : tenisçi melisa ercan avustralya şampiyon
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