Gaziantep'te beraberlik
Kaynak: AA
Gaziantep FK, Süper Lig'in 27. haftasında konuk ettiği MKE Ankaragücü ile 1-1 berabere kaldı.
Süper Lig'in 27. haftasındaki Gaziantep FK, MKE Ankaragücü'nü ağırladı.
9. dakikada Maxim'in sol kanatta serbest vuruştan ceza sahası içerisinde gönderdiği ortaya, müsait durumdaki Muhammet Demir'in yaptığı kafa vuruşunda top üst direğin üzerinden dışarı çıktı.
25. dakikada Gaziantep FK öne geçti. Kulusic'in ceza sahası içerisinde Maxim'a yaptığı faul sonucu, Hakem Mete Kalkavan penaltı kararı verdi. Maxim'in kullandığı penaltı vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-0.
30. dakikada Güray Vural'ın köşe vuruşundan yaptığı ortaya, arka direkteki Djilobodji'nin yakın mesafeden yaptığı kafa vuruşunda top direğin yanından dışarı gitti.
34. dakikada sol kanattan Djilobodji'nin önünden topu kapan Rodrigues, rakiplerini geçip erek ceza sahası içerisine girerek çektiği şutta top üst direğe çarparak oyun alanına geri döndü.
Karşılaşmanın ilk yarısı Gaziantep FK'nin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.