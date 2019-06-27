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27 Haziran 2019 14:14 | Perşembe

Gaziantepspor tesisleri çürümeye terk edildi

Bir dönem Süper Lig'de mücadele eden Gaziantepspor, son yıllarda borçları nedeniyle zor günler geçiriyor. Süper Lig'den Bölgesel Amatör Lig'e kadar düşen kırmızı-siyahlı kulüpte geçmişten günümüze birçok futbolcunun maçlar için hazırlandığı Celal Doğan Tesisleri şimdilerde çürümeye terk edilmiş durumda.

Bir dönem Süper Lig'de Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray gibi şampiyonluk mücadelesi veren takımlarla mücadele eden Gaziantepspor, borçları nedeniyle 2 yılda Süper Lig'den Bölgesel Amatör Lig'e kadar düştü. Geçtiğimiz yıllarda başarılarının yanı sıra Türk futboluna kazandırdığı yıldızlarla da dikkat çeken Gaziantep temsilcisinin maçlara hazırlandığı, kamp yaptığı hatta bazı futbolcuların da kaldığı Celal Doğan Tesisleri' ise çürüyor.

Elektriği suyu kesik

Gaziantep ekibinin tesislerinde kesilmiş olan elektrik, su ve doğalgaz ise ödenemeyen borçlar yüzünden aylardır açılamadı. Tesisler herhangi bir güvenlik önlemi alınamadığı için hırsızların uğrak noktası haline geldi. Personel çalıştıramayan tesislerin antrenman sahaları da kurudu. Odaları harap edilen Celal Doğan Tesisleri’nin içler acısı hali İhlas Haber Ajansı tarafından görüntülendi. 


  
Sahalar tarlaya dönüştü

Yeri ve özellikleri bakımından Türkiye’nin en iyi tesislerinden biri olan Celal Doğan Tesisleri’nin bugünkü harabe hali yürekleri burkuyor. Mutfak malzemeleri, mazgallar, demirler gibi para eden malzemeleri çalınan tesislerde bulunan 3 saha da bakımsızlıktan tarlaya dönüştü. Kapıları, dolapları kırılan tesislerdeki kulübe ait evrakların bile talan edildiği görüldü.

2 yılda TFF 2. Lig'e kadar düştü

Yaşadığı maddi sıkıntılar nedeniyle iki yıl önce Süper Lig’e, geçtiğimiz yıl Spor Toto 1. Lig’e veda eden Gaziantepspor, bu yıl da maddi imkansızlıklardan kurtulamayınca ceza aldı. Bu yıl TFF 2.Lig’den de çekilen Gaziantepspor'un önümüzdeki sezon FIFA'dan aldığı ceza nedeniyle BAL'da oynaması bekleniyor. 

Tüm gelirlerine temlik konuldu

Geçmiş yönetimlerin hatası ve ekonomik sorunlar nedeniyle bir türlü toparlanamayan ve eski başarılı günlerine dönemeyen kulüp, son yıllarda sayısız kere olağanüstü seçim yapmasına rağmen dar boğazdan çıkamadı. Futbolcular, teknik adamlara ve personellere olan borçlar nedeniyle de kulübün tüm gelirlerine temlik konuldu.
  
Taktik tahtasındaki ünlü futbolcular kaldı

Harabeye dönen kulübün tek zarar görmeyen yeri ise tesislerin soyunma odasındaki taktik tahtası oldu. Harabe haldeki soyunma odasında bulunan taktik tahtasında yazan Özden, Binya, Dany, Serdar, Şenol, Orhan, Yasin, Sosa, Popov, Sapara ve Cenk Tosun'dan oluşan ilk 11 ise dikkat çekti. Kulübün 3-4 yıl önceki kadrosunda bulunan oyuncuların isimlerinin yazılı olduğu tahtanın yıllardır bu şekilde kaldığı tahmin ediliyor.

Çek futbolcunun ölümü kötü günlerin başlangıcı oldu

Gaziantepspor'un Çek futbolcusu Frantisek Rajtoral, 2017 yılında evinde kendisini doğalgaz borusuna asarak intihar etmesi kırmızı-siyahlı kulübün kötü günlerinin adeta başlangıcı oldu. Bitimine 5 hafta kalan Süper Lig'de Rajtoral'dan intiharından sonra Gaziantepspor oynadığı 5 maçın 4'nü kaybederken sadece birinde berabere kalabildi. Art arda gelen puan kayıpları ile birlikte takım içerisinde başlayan huzursuzluk ve maddi imkansızlıklarla takım sezon sonunda ligden düştü.

Gaziantepspor'un Türk futboluna kazandırdığı yıldızlar

Uzun yıllar Süper Lig’de mücadele edip Türk futboluna Cenk Tosun, Fatih Tekke, Hasan Özer, Erhan Namlı, İsmail Köybaşı, Oktay Derelioğlu, İbrahim Toraman, İbrahim Üzülmez, Ekrem Dağ, Mehmet Polat ve Ayhan Akman gibi çok önemli yıldızlar kazandıran, 2004 yılında Kamil Ocak Stadı’nda kazanılan 1-0’lık Roma zaferiyle bütün ülkeyi sevince boğan, 2001 yılında ise son haftalarda kaçırdığı şampiyonlukla hafızalara kazınan Gaziantepspor, şimdi her anlamda yaşam savaşı veriyor.
    
Hasan Şahin: "Tesislere bakacak kadar maddi gücümüz dahi yok"  

Kulübün ve tesislerin son durumu hakkında bilgi veren Gaziantepspor Başkanı Hasan Şahin, elektrik ve su olmadığı için hiçbir bakım yapamadıklarını açıklayarak, "Borçlar nedeniyle personel çalıştıramıyoruz. Dediğim elektriğimiz olduktan sonra biz gerekli bakımı yapacağız. Elektrik borcu da bize değil, eski Gaziantep Büyükşehir Belediyespor olan Gazişehir Gaziantep’e ait bir borçtur. Bu kulüp, bu tesisler yaşayacaktır ben sadece elektriğimizin açılmasını istiyorum. Durum içler acısı ve bu ayıp Gaziantep şehrinin ayıbıdır. Önümüzdeki süreçte sezon başladığında biz futbolcularımızı mum ışığında mı oynatacağız. Hiçbir yerden destek görmeden biz bu kulübü yaşatamayız. Bu süreçte bize söz verilmesine rağmen şehrimizdeki bürokratlar da bize sahip çıkmadı, destek olmadı. Çünkü Gaziantepspor’un bir kuruş geliri yok, bütün gelirlerine temlik konulmuş" şeklinde konuştu. 
 "Gaziantepspor kurtulacak" 

Gaziantepspor'u yaşatmak için her şeyi yapacaklarını da açıklayan Şahin, "Neye mal olursa olsun bu Gaziantepspor kurtulacak. Ben bir şekilde evimi de satsam, arabamı da satsam, dilensem de Gaziantepspor'u bu krizden çıkaracağım. Gelecek sezonda nerede, hangi ligde olursak olalım çıkıp yolumuza devam edeceğiz. Çünkü bu takım Gaziantep şehrinin onuru, şerefi ve namusudur. Sadece şehirden biraz olsun destek görmek istiyoruz. Çok bir şey istemiyoruz. Biz bir şekilde çıkıp oynayacağız, aşacağız bunları" diye konuştu.  (İHA)

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