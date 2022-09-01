VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Arıza nedeniyle kapısı açık seyreden metrobüs, yolcuların tepkisi üzerine boşaltıldı
Adalet Bakanı Bozdağ: Türk yargısını eleştirmek, Türk yargısına saldırmak büyük bir haksızlıktır
Tahıl sevkiyatı kapsamında Ukrayna'dan 5 gemi daha hareket etti
Bolu'da içme suyundan etkilenen 8 kişinin tedavisi sürüyor
Barış Pınarı bölgesinde 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
ABD'de ortalama yaşam süresi düştü
AB'de gaz depolarında doluluğun artmasına rağmen kış zor geçecek
Gaziantep FK'li Joao Figueiredo, Galatasaray maçının önemini vurguladı
Güç mücadelesinin diğer adı: 'Koridorlar' ve 'Kenar Kuşak'
'Örümcek-Adam: Eve Dönüş Yok' yeniden izleyici karşısına çıkıyor
Balıkçılar sezonun ilk avından döndü
Kayseri'de darbedilen polis memurundan açıklama
Eda'ya kız kardeş geliyor
Trafiğe motosiklet çözümü
Ailecek akvaryum keyfi
Sahneden düştü
3 milyona ayaklarını yerden kesti
Örgüt lideri İBB'den çıktı
Milli İHA'lar ihracat rekoruna uçuyor
NATO 30 Ağustos kutlama mesajını sildi
Kritik petrol zirvesinin tarihi belli oldu!
Batı'nın ikiyüzlülüğü tescillendi
62 savaş uçağı ve 7 gemi Ada'yı ablukaya aldı
İstanbullular dikkat: Sağanak etkili olacak
01 Eylül 2022 Perşembe 11:14:00 - Güncelleme:01 Eylül 2022 Perşembe 11:14:00

Gaziantep FK'li Joao Figueiredo, Galatasaray maçının önemini vurguladı

Kaynak: AA

ABONE OL

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK'nin forveti Joao Figueiredo, 5. haftada deplasmanda Galatasaray ile oynayacakları maçta alacakları sonucun, sezona ilişkin hedeflerinin bir göstergesi olabileceğini belirtti.

Kırmızı-siyahlı takımın başarılı forveti Joao Figueiredo, kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman öncesi basın mensuplarına Galatasaray maçının zor geçeceğini söyledi.

Galatasaray maçının önemli olduğunu aktaran Figueiredo, "Dışarıda oynayacağız. Galatasaray büyük takım. Oradan alacağız puan veya puanlar bizim sezon boyunca nerede olacağımızın göstergesi olabilir. Ya yukarılar için oynayacağız ya da ortalar için." şeklinde konuştu.

Geçen sezon Türkiye'de ilk tecrübesini yaşadığını belirten Brezilyalı futbolcu, takımın performansına bağlı olarak kendi performans grafiğinin de düştüğünü ifade etti.

Lige iyi başladıklarını anlatan Figueiredo, "Takım iyi gittiği için ben de iyi performans gösteriyorum. Antalyaspor maçının atmosferi gerçekten çok iyiydi. Maçı ilk yarı geride kapattık. İkinci yarı geri dönmesini bildik. Kulüp tarihinde ilk defa hat-trick yapmak benim için de ayrıcalık." diye konuştu.

"Sezon sonunda 20 golü hedef olarak görüyorum"

Bu sezon takımın başarılı gidişatı olduğunu vurgulayan Figueiredo, bunda katkısının olmasından mutluluk duyduğunu belirtti.

Figueiredo, bir basın mensubunun "sezon sonuna kadar kaç gol atmayı hedefliyorsun?" sorusu üzerine "Sezon sonunda 20 golü hedef olarak görüyorum." cevabını verdi.

Takım içinde rekabet olduğunu ifade eden Figueiredo, "Pekhart'ın burada olması benim için önemli. O beni motive edecektir, ben onu motive edeceğim. Böylelikle rekabetçi bir şekilde devam edeceğiz." diye konuştu.

Eşinin 5 aylık hamile olduğunu, ilk çocukların her zaman şans getirdiğine inandığını söyleyen Figueiredo, attığı gollerden sonra sevinçlerini ona göre yaptığını sözlerine ekledi.

Etiketler : Kırmızı-siyahlı takım Figueiredo Joao Figueiredo
Dijital heyecan

Dijital heyecan
Babasını geçti

Babasını geçti
ben elimi kimseye öptürmem

ben elimi kimseye öptürmem
Kopyacı ikizler!

Kopyacı ikizler!
Her şey stüdyoda başladı

Her şey stüdyoda başladı
Boğaz'da ışıklı nostalji

Boğaz'da ışıklı nostalji
Tehlikeli yakınlaşma

Tehlikeli yakınlaşma
Anne acısı

Anne acısı
Sahneden KADES çağrısı

Sahneden KADES çağrısı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX
<<<<<<< Updated upstream >>>>>>> Stashed changes