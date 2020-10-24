Gaziantep'ten Sumudica kararı!

Kayserispor’dan sonra ülkemize Gaziantep FK’nın başına geçerek dönen Marius Sumudica gündeme damga vurmaya devam ediyor. Çalıştırdığı takımlarda elde ettiği sonuçlar kadar oynattığı futbolla da takdirleri toplayan deneyimli teknik adam Güneydoğu ekibinin başında da övgüleri toplayacak işler yaptı ancak Sumudica’nın saha dışı olayları yönetimin yol ayrımına gitme kararı almasına neden oldu.

Cezalı olduğu maçta PFDK’ya sevk edildikten sonra 4 maç daha ceza alan Sumudica, menajerlerle ilgili yaptığı açıklama nedeniyle de Etik Kurulu’na sevk edilmişti. Kendisine bir Türk menajerin rüşvet teklif ettiğini isim vermeden açıklayarak tepki çeken Rumen çalıştırıcının oradan da ceza alması yüksek ihtimal olarak görülüyor.

YENİ HOCA ARAYIŞLARI BAŞLADI

Trabzon maçında protokol tribününe karşı göbek attığı için tepki toplayan, Antalya deplasmanında da yöneticilere ağza alınmayacak hakaretlerde bulunduğu iddia edilen Rumen hocanın yerine hoca arayışlarına başlandığı öğrenildi.

SKIBBE OLMADI, ROTA YERLİ HOCALARA KIRILDI

Kırmızı-Siyahlılar ilk olarak Galatasaray ve Eskişehir’de görev alan Skibbe’yi getirmek istedi ancak Alman teknik adamın Arabistan ekibi Al Ain FC ile anlaşması nedeniyle listede olan diğer yabanı isimlerle temasa geçen Antep’in bazı yerli hocalarla da görüştüğü ifade ediliyor. Sumudica’yla ilgili kararın ise Konya maçının ardından netleşmesi bekleniyor.

“SADECE TEKNİK ADAM OLARAK YARGILANMAK İSTİYORUM”

Gaziantep’in hocası Sumudica, yaşanan süreçle ilgili ülkesi Romanya’nın basınına konuştu.

Sumudica, “Benim başıma gelenler hiç de adil değil. Ben kimseden ayrıcalık beklemiyorum, sadece teknik direktör olarak yaptıklarım üzerinden yargılanmak istiyorum. Trabzon maçında hakeme, ‘Penaltı’ dediğim için direkt kırmızı kart gördüm. Sarı bile görmedim. Antalya maçında ev sahibi takım, cezalı rakip bir rakip hoca için normal koşulları sağlamadı. Beni ortalarında bıraktılar. Tüm maç boyunca oyuncularıma sadece, ‘Kendinize gelin’ diye bağırdım. Son 13 maçta sadece Galatasaray’a kaybettik. Ocak ayından beri evimizde yenilmiyoruz. Antep’te yaptıklarımı bir Türk hoca yapsaydı şu an herkes onu konuşuyordu. Ben bunu istemiyorum. Sadece bir teknik adam olarak yargılanmak istiyorum” dedi.

(Fanatik)