Gaziantep FK penaltılar sonucu çeyrek finalde

Gaziantep FK ile Konyaspor, Kalyon Stadyumu'nda karşılaştı. Müsabakayı hakem Yiğit Arslan yönetti.

Tek maç eleme usulüne göre yapılan karşılaşmada rakibine penaltılar sonucu üstünlük sağlayan Gaziantep FK adını çeyrek finale yazdırdı.

Gaziantep temsilcisinin 16. dakikada Lazar Markovic ile bulduğu gol, VAR incelemesinin ardından faul gerekçesiyle iptal edildi.

Mücadelenin 90 dakikası 0-0 eşitlikle sona erdi. İlk uzatma devresi de eşitlikle geçildi. Gaziantep FK, 108. dakikada Mustafa Eskihellaç'ın golüyle 1-0 öne geçti.

Konyaspor 119. dakikada penaltı kazandı. 120+2. dakikada topun başına geçen Guilherme, atışta kaleci Günay'a takıldı. Konya temsilcisi, skora denge getirdi. 120+4. dakikada Mame Diouf'un kafa golüyle skor 1-1 oldu.

Maçın uzatmaları 1-1'lik eşitlikle tamamlandı. Seri penaltı atışlarına geçildi.

PENALTI ATIŞLARI

Gaziantep FK'da Maxim, Figueiredo, Jevtovic, Merkel, Mirza, Djilobodji, Mustafa Eskihellaç penaltı atışlarında fileleri buldu.

Konyaspor'da ise Soner Dikmen, Calvo, Oğulcan, Guilherme, Mehmet Ali, Pavicic atışlarını gole çevirirken, Uğurcan penaltıyı kaçırdı.

Bu sonuçla Gaziantep FK, evinde arabamcom Konyaspor'u penaltı atışları sonucu 7-6 yendi ve kupada çeyrek finale yükseldi.

Ligde Beşiktaş mağlubiyetinin ardından teknik direktör İlhan Palut ile yollarını ayıran Konyaspor, Aleksandar Stanojevic ile çıktığı ilk resmi karşılaşmadan eli boş ayrıldı ve kupaya veda etti.