VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Sağlık Bakanı Koca'dan "MHRS randevuları" ile ilgili paylaşım
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı: İzmir'e son 20 yılda 112,9 milyar liralık yatırım kazandırıldı
"İsveç'in NATO üyeliği bu şartlar altında Gazi Meclisin onayından geçemeyecektir"
Zelenskiy'den 'Tahıl Koridoru Anlaşması'ndaki rolü nedeniyle Başkan Erdoğan'a övgü
Kur'an-ı Kerim'e saygısızlığa Ankara'dan sert tepkiler geldi
ABD'nin Meksika sınırındaki düzensiz göçmen sayısı Biden yönetimindeki en yüksek seviyede
Macron ve Scholz güçlü Avrupa için savunma sanayisine daha fazla yatırım yapmak istiyor
Başkan Erdoğan: Kuraklık var, çare bizim de yaptığımız gibi baraj
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Kur'an-ı Kerim yakma eylemine izin veren İsveç'i kınadı
TOKİ, İzmir'de heyelandan etkilenen 34 ailenin evlerini tamamladı
Bakan Çavuşoğlu: Kur'an-ı Kerim söz konusu olunca hemen ifade özgürlüğü diyorlar
Başkan Erdoğan'dan Bursa paylaşımı
Bakan Varank: Ülkemiz katma değerli üretimle büyümeyi sürdürüyor
İkinci el online oto pazarında satışlar ve fiyatlar arttı
İngiltere'de sağlık sektöründe devam eden grevler iş yükünü daha da zorlaştırıyor
İstanbul merkezli 10 ilde FETÖ operasyonunda yakalanan 40 zanlıdan 9'u tutuklandı
Mukaddes üç aylar 23 Ocak'ta başlayacak
'Yarıyıl tatili sonrası hastalıklar artabilir' uyarısı
Bakan Nebati, AK Parti milletvekillerine ekonomiye ilişkin sunum yapacak
Küresel piyasalarda gelecek hafta öncü PMI verileri izlenecek
Ticaret Bakanlığından ihracatçıya eğitim katkısı
MEB "akran zorbalığı"nı akademisyenlerle masaya yatırıyor
TARSİM kapsamında geçen yıl 4,8 milyar lira prim desteği sağlandı
Romanlara yönelik 12 ilde sosyal konut projesi
19 Ocak 2023 Perşembe 21:12:00 - Güncelleme:19 Ocak 2023 Perşembe 21:12:00

Gaziantep FK penaltılar sonucu çeyrek finalde

Kaynak: TRT HABER / AA

ABONE OL

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda normal süresi 0-0, uzatma bölümü ise 1-1 biten maçta Gaziantep FK, konuk ettiği Arabam.com Konyaspor'a penaltı atışlarında 7-6 üstünlük sağlayarak çeyrek finale yükseldi.

Gaziantep FK ile Konyaspor, Kalyon Stadyumu'nda karşılaştı. Müsabakayı hakem Yiğit Arslan yönetti.

Tek maç eleme usulüne göre yapılan karşılaşmada rakibine penaltılar sonucu üstünlük sağlayan Gaziantep FK adını çeyrek finale yazdırdı.

Gaziantep temsilcisinin 16. dakikada Lazar Markovic ile bulduğu gol, VAR incelemesinin ardından faul gerekçesiyle iptal edildi.

Mücadelenin 90 dakikası 0-0 eşitlikle sona erdi. İlk uzatma devresi de eşitlikle geçildi. Gaziantep FK, 108. dakikada Mustafa Eskihellaç'ın golüyle 1-0 öne geçti.

Konyaspor 119. dakikada penaltı kazandı. 120+2. dakikada topun başına geçen Guilherme, atışta kaleci Günay'a takıldı. Konya temsilcisi, skora denge getirdi. 120+4. dakikada Mame Diouf'un kafa golüyle skor 1-1 oldu.

Maçın uzatmaları 1-1'lik eşitlikle tamamlandı. Seri penaltı atışlarına geçildi.

PENALTI ATIŞLARI

Gaziantep FK'da Maxim, Figueiredo, Jevtovic, Merkel, Mirza, Djilobodji, Mustafa Eskihellaç penaltı atışlarında fileleri buldu.

Konyaspor'da ise Soner Dikmen, Calvo, Oğulcan, Guilherme, Mehmet Ali, Pavicic atışlarını gole çevirirken, Uğurcan penaltıyı kaçırdı.

Bu sonuçla Gaziantep FK, evinde arabamcom Konyaspor'u penaltı atışları sonucu 7-6 yendi ve kupada çeyrek finale yükseldi.

Ligde Beşiktaş mağlubiyetinin ardından teknik direktör İlhan Palut ile yollarını ayıran Konyaspor, Aleksandar Stanojevic ile çıktığı ilk resmi karşılaşmadan eli boş ayrıldı ve kupaya veda etti.

Etiketler : Gaziantep FK penaltı maç
Eşe barışma hediyesi ‘yarış atı'

Eşe barışma hediyesi ‘yarış atı'
5 bin kişilik koro

5 bin kişilik koro
33 yaşa uyandım

33 yaşa uyandım
Çekim öncesi toplantı

Çekim öncesi toplantı
Albüm için yapımcı arıyor

Albüm için yapımcı arıyor
Aşkı için her şeyi yapabilecek bir kadın

Aşkı için her şeyi yapabilecek bir kadın
Hazal Subaşı ve Sıla Türkoğlu'nun formlarının sırrı ortaya çıktı! Üçlü formül...

Hazal Subaşı ve Sıla Türkoğlu'nun formlarının sırrı ortaya çıktı! Üçlü formül...
Coşkun Sabah udunu bağışladı

Coşkun Sabah udunu bağışladı
İtalya'da moda haftasında

İtalya'da moda haftasında

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX