Garry Rodrigues'in hocası açıkladı: Gelecek sezon bizimle olmayacak. Gideceği kulüple görüşmeler sürüyor

Yeni sezonda şampiyon olmayı hedefleyen Fenerbahçe’de transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Sarı-Lacivertliler’in Mathieu Valbuena ile yollarını ayırmasının ardından gündeme gelen Galatasaray’ın eski oyuncusu Garry Rodrigues’in transferi konusunda büyük mesafe katettiği ortaya çıktı. Yeşil Burun Adalı oyuncu için müjdeli haber de kulübü Al İttihad’dan geldi.

AL İTTİHAD GÖNDERMEK İSTİYOR

Suudi Arabistan ekibini teknik direktörü Jose Luis Sierra’nın, “Geçen yıl alınan oyuncuların kontratları FIFA’da bizi zor duruma soktu. Bu yüzden Garry Rodrigues önümüzdeki sezon bizimle olmayacak. Gideceği takımla görüşmeler sürüyor” sözleri Fenerbahçe’yi işaret ettiği şeklinde yorumlandı. Fener’in el sıkıştığı Rodrigues’i 1 yıl kiralayacağı ve kulübüne yıllık ücreti olan 4 milyon euroyu ödeyeceği ifade ediliyor.

FEJSA, FENER’LE TAM ANLAŞAMADI

Fenerbahçe’nin Rodrigues transferini hafta sonuna kadar sonuçlandırmayı planladığı kaydedildi. Bu arada Sarı-Lacivertli takıma transfer olacağı haberleri çıkan Luiz Gustavo’ya arkadaşı Bouna Sarr’dan “Marsilya’ya inmeye ne dersin. Seni bekliyorum” mesajı gelmesi gündem yarattı. Öte yandan A Bola gazetesi ise Benfica’dan ayrılması beklenen Fejsa’nın Fenerbahçe ile henüz tam olarak anlaşamadığını yazdı.