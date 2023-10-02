Galatasaray'ın M.United kamp kadrosu açıklandı
Kaynak: TRT SPOR
Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 2. haftasında yarın İngiltere'nin Manchester United ekibiyle deplasmanda yapacağı maçın kamp kadrosu açıklandı.
Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 2. haftasında yarın İngiltere'nin Manchester United ekibiyle deplasmanda yapacağı maçın kamp kadrosu açıklandı.
Hakim Ziyech ve Kazımcan Karataş sakatlıkları nedeniyle kadroda yer almıyor. Eyüp Aydın ve Halil Dervişoğlu da UEFA kadrosunda bulunmuyor.
İşte kamp kadrosunda yer alan isimler
- Trendyol Süper Lig'de son durum
- Galatasaray'ın M.United kamp kadrosu açıklandı
- Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. tur maç programı açıklandı
- UEFA yeni bir projeye hazırlanıyor! Şampiyonlar Ligi tarih oluyor
- 58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu 8 Ekim Pazar günü Alanya-Antalya etabı ile başlıyor
- Galatasaray, Avrupa'da 310. randevuda