VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
İklim değişikliği sıcak hava dalgalarını sıklaştıracak
DSÖ: Kovid-19 vaka artışları daha kötüye gidebilir
Saldırı hazırlığındaki 5 terörist etkisiz hale getirildi
Kovid-19'da korkulan oluyor
Türkiye'nin operasyon sinyali sonrası dikkat çeken görüntü!
"Bu ziyaret önemli bir dönüm noktası olacak"
Vefat eden yönetmen ve senarist Erden Kıral için yarın tören düzenlenecek
Galatasaray'ın Mısırlı futbolcusu Mustafa Muhammed, Nantes'a transfer oldu
Irak'ın kuzeyinde 7 terörist etkisiz hale getirildi
Türk limanlarında yılın ilk yarısında 273 milyon ton yük elleçlendi
Antakya-Altınözü Bölünmüş Yol Projesi'nin birinci etabında sona yaklaşılıyor
Konut satışlarında tüm zamanların ilk yarı rekoru kırıldı
İngiltere, 39 santigrat derece ile tarihinin en sıcak gününü yaşıyor
İspanya Başbakanı Sanchez, Avrupa'nın Draghi gibi bir lidere ihtiyacı olduğunu söyledi
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Orgeneral Bayraktaroğlu'nu kabul etti
Mersin sahilinin "simge ağacı"na matkapla zarar veren 3 kişi adliyede
Antalya'da yangında zarar gören tarihi bina Devlet Konuk Evi olacak
Trakya'da çayır tırtılı görülen ayçiçeği ekili alanlar büyük oranda ilaçlandı
Fenerbahçe'nin Dinamo Kiev maçı kamp kadrosu belli oldu
Mehmet Topal futbolculuk kariyerini sonlandırdı
Başbakan Erdoğan ile Reisi'den ortak açıklama
Kuzey Makedonya'nın AB ile ilişkilerinde yeni bir sayfa
Türkiye-İran Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'nin 7'nci Toplantısı başladı
Türkiye'den yerli hamle!
19 Temmuz 2022 Salı 15:09:00 - Güncelleme:19 Temmuz 2022 Salı 15:09:00

Galatasaray'ın Mısırlı futbolcusu Mustafa Muhammed, Nantes'a transfer oldu

Kaynak: AA

ABONE OL

Galatasaray'ın Mısırlı futbolcusu Mustafa Muhammed, Nantes'a transfer oldu

Galatasaray'ın Mısırlı futbolcusu Mustafa Muhammed, Fransa 1. Lig ekiplerinden Nantes'a transfer oldu.

Sarı-kırmızılı kulüp yetkililerinden alınan bilgiye göre, 24 yaşındaki forvetin kiralık olarak transferi konusunda Fransız ekibiyle anlaşmaya varıldı.

Galatasaray'ın 2020-2021 sezonunun devre arasında Mısır'ın Zamalek Kulübünden kiraladığı ve geçen hafta bonservisini aldığı Mustafa Muhammed, bugün Fransa'ya gidecek.

Mustafa Muhammed, sarı-kırmızılı formayla 1,5 sezonda 58 resmi maça çıktı ve 17 gol attı.

Etiketler : GALATASARAY MUSTAFA MUHAMMED NANTES TRANSFER
Bodrum'da karantinada

Bodrum'da karantinada
Fiyatlar uçmuş

Fiyatlar uçmuş
Konser var dinlenme yok

Konser var dinlenme yok
Serinlemek isteyenler sur dibine!

Serinlemek isteyenler sur dibine!
Doktorlar yaşayacak ki biz de yaşayacağız

Doktorlar yaşayacak ki biz de yaşayacağız
Bir Demet aşk

Bir Demet aşk
Alaçatı kaçamağı

Alaçatı kaçamağı
Elektrikli faytonda klip

Elektrikli faytonda klip
Mekanda sesimle oynadılar

Mekanda sesimle oynadılar

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX