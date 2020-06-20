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20 Haziran 2020 Cumartesi 09:44:00 - Güncelleme:20 Haziran 2020 Cumartesi 09:44:00

Galatasaray'ın konuğu Gaziantep FK

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Galatasaray, Süper Lig'in 28. haftasında yarın sahasında Gaziantep FK ile karşılaşacak.

Galatasaray, Süper Lig'in 28. haftasında yarın Gaziantep FK'yı konuk edecek.

Türk Telekom Stadı'nda saat 21.00'de başlayacak müsabakayı hakem Alper Ulusoy yönetecek.

Süper Lig'de 14 galibiyet, 8 beraberlik ve 5 yenilgisi olan Galatasaray, 27. haftayı 50 puanla dördüncü sırada tamamladı. Ligde 33 puana sahip Gaziantep FK ise 27. haftayı averajla 9. sırada bitirdi.

Son maçında Çaykur Rizespor'a yenilerek şampiyonluk yarışında yara alan Galatasaray, Gaziantep karşısından galibiyetle ayrılarak zirve yarışını sürdürmeye çalışacak.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan maçı Galatasaray, 2-0'lık skorla kazanmıştı.

TAKIMDA ÖNEMLİ EKSİKLER

Galatasaray, sakatlık ve cezalılar nedeniyle Gaziantep FK maçına birçok önemli oyuncusundan yoksun çıkacak.

Çaykur Rizespor maçında tibia ve fibula kemiklerinde oluşan kırık nedeniyle ameliyat edilen kaleci Fernando Muslera, diz bağlarında yırtık meydana gelen Florin Andone müsabakada forma giyemeyecek.

Sezonu kapatan Muslera ve Andone'nin yanı sıra tedavisine devam edilen Marcao da maçın kadrosunda bulunmayacak.

Çaykur Rizespor müsabakasında gördüğü kırmızı kart sonrası Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun 3 maç ceza verdiği Adem Büyük ile sarı kart cezalısı Ryan Donk da Gaziantep FK karşılaşmasında görev yapamayacak.

ÜÇ FUTBOLCU KART CEZASI SINIRINDA

Galatasaray'da Gaziantep FK mücadelesi öncesinde 3 futbolcu sarı kart cezası sınırında bulunuyor.

Sarı-kırmızılı ekipte Jean Michael Seri, Sofiane Feghouli ve Mariano Filho yarın kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşecek ve 29. haftadaki Medipol Başakşehir maçında forma giyemeyecek.

SON 3 MAÇTA GALİBİYETİ YOK

Galatasaray, Süper Lig'deki son 3 maçında galibiyet elde edemedi.

Bu maçlarda Demir Grup Sivasspor ve Beşiktaş ile berabere kalan sarı-kırmızılı takım, Çaykur Rizespor'a da mağlup oldu.

Galatasaray, son 3 karşılaşmada 7 puan yitirdi.

GAZİANTEP FK, GALATASARAY DEPLASMANINDA

Ligde 33 puana sahip, geçen haftayı 9. sırada tamamlayan Gaziantep FK, İstanbul deplasmanında puan alarak alt sıralarla olan farkı açmayı hedefliyor.

Gaziantep Futbol Kulübü'nün teknik direktörü Marius Sumudica, Galatasaray deplasmanında kart cezası nedeniyle sol bek oyuncusu Juinor Morais'ten yararlanamayacak. Kırmızı-siyahlı ekipte, Morais dışında eksik bulunmuyor.

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