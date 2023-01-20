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20 Ocak 2023 Cuma 17:05:00 - Güncelleme:20 Ocak 2023 Cuma 17:05:00

Galatasaray'dan Domenec Torrent'e 2.6 milyon Euro…

Kaynak: LİG RADYO

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Fatih Terim ile yolların ayrılması sonrası 2021-22 sezonunda G.Saray Teknik Direktörlüğü görevine getirilen Domenec TORRENT, ekibiyle birlikte Sarı-Kırmızılılardan 2 milyon 634 bin Euro ücret alacak. İspanyol hoca ve ekibinin FIFA'da açtığı davayı kazandığı G.Saray tarafından resmen duyuruldu. C.A.S süreci ise devam edecek.

Burak Elmas yönetimi tarafından 14 Ocak 2022 günü göreve getirilen ve 20 maçta takımın başında bulunan İspanyol hoca yaptığı kontrat gereği sözleşmesinin kalan bölümünü G.Saray'dan alacak.

Galatasaray'ın dün gece Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na gönderdiği finansal raporun 22.sayfasında konu şu cümlelerle dile getiriliyor.

"Eski bir profesyonel antrenör ve 4 (dört) yardımcısının, sözleşmelerinin haksız şekilde feshedildiği iddiasıyla FIFA nezdinde açtıkları dava neticesinde FIFA, toplamda 2.634.000,00 Avro'nun, ilgili vadelerden itibaren işleyecek olan yıllık %5 faiz ile birlikte ödenmesine karar verilmiştir. Söz konusu karar Galatasaray Sportif tarafından CAS nezdinde temyiz edilmiş olup, CAS nezdinde yargılama devam etmektedir."

Böylelikle sportif dava C.A.S nezdinde devam etmekle birlikte 60 yaşındaki hoca G.Saray'dan 1.5 yıllık kontrat karşılığında, çalıştığı dönemde aldığı maaşların sonrasında, (ekibiyle birlikte) işleyecek faiz hariç 2 milyon 634 bin Euro ücret almış olacak.

Etiketler : galatasaray teknik direktör domenec torrent lig radyo
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