14 Mart 2023 Salı 13:51:00 - Güncelleme:14 Mart 2023 Salı 13:51:00
Galatasaray'dan depremzedeler yararına Azerbaycan'da özel maç
Kaynak: AA
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Galatasaray, milli maçlar dolayısıyla Spor Toto Süper Lig'e verilecek arada geliri depremzedelere bağışlanacak özel maçta Azerbaycan ekibi Karabağ ile karşılaşacak.
Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasına göre, Bakü Olimpiyat Stadı'nda yapılacak mücadele, 26 Mart Pazar günü TSİ 19.00'da oynanacak.
Karşılaşmanın tüm geliri, depremden etkilenen bölgelere bağışlanacak.
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