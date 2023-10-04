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04 Ekim 2023 Çarşamba 19:25:00 - Güncelleme:04 Ekim 2023 Çarşamba 19:25:00

Galatasaray'dan çok sert açıklama: ''Had bilmezler''

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Galatasaray Kulübü, Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Manchester United maçı öncesinde ve sonrasında İngiliz mercilerin tutumu hakkında bir duyuru paylaştı.

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Manchester United maçı öncesinde ve sonrasında İngiliz mercilerin tutumu hakkında açıklamalarda bulundu.

İşte Galatasaray'dan yapılan açıklama;

"Dün akşam Manchester United ile oynadığımız ve kazandığımız maç sonrası Galatasaray kafilesini taşıyan uçağın dönüşü sırasında İngiliz resmi mercilerinin davranışları üzerine bu açıklamayı yapma zorunluluğu doğmuştur. Takımımız oyuncuları, teknik heyeti ve çalışanlarına İngiltere İstanbul Başkonsolosluğu'nun vize sürecinde çıkardığı zorluklarla başlayan bu saygısızca davranışlar, takımımızın İngiltere'ye girişi sırasında da devam etmiş, dün gece itibarıyla ahlak dışı ve evrensel insan hakları değerlerine aykırı bir muamele haline dönüşmüştür.

Dün gece geç saatlerde olan takım uçağımızın kalkışı, anlamsız derecede detaylı bagaj kontrolleriyle gereksiz yere uzatılmış, bir işkence haline getirilmek istenmiştir. Bu süreçte resmi yetkililerin davranışları, yapılan saygısızlık ve had bilmezlikler, ülkemize karşı alınmış bir tavrın göstergesidir.

Şu bilinmelidir ki; kimse Türkiye'nin gururu Galatasaray Spor Kulübü'nün oyuncularına, teknik heyetine ve yöneticilerine bu şekilde davranamaz. Bu edep yoksunu davranışların sahipleriyle sonuna kadar mücadele edeceğimizi tüm kamuoyuyla paylaşırız.

Tüm bu yaşananlardan bağımsız olarak, kulübümüzü maç öncesi ve sonrasında nazik bir şekilde ağırlayan Manchester United temsilcilerine teşekkür ederiz."

Etiketler : Galatasaray Manchester United Şampiyonlar Ligi
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