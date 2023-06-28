Galatasaray'da yeni sezon hazırlıkları başladı
Kaynak: AA
Galatasaray, 2023-2024 sezonu hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman dinamik ısınmanın ardından koşu ve iki grup halinde 8'e 2 pas oyunuyla sürdü. İdman, topa sahip olma çalışmasıyla sona erdi.
Sarı-kırmızılı ekip, yarın yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.
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