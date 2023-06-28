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28 Haziran 2023 Çarşamba 11:00:00 - Güncelleme:28 Haziran 2023 Çarşamba 11:00:00

Galatasaray'da yeni sezon hazırlıkları başladı

Kaynak: AA

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Galatasaray, 2023-2024 sezonu hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman dinamik ısınmanın ardından koşu ve iki grup halinde 8'e 2 pas oyunuyla sürdü. İdman, topa sahip olma çalışmasıyla sona erdi.

Sarı-kırmızılı ekip, yarın yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.

Etiketler : Sarı-kırmızılı kulüp Florya Metin Oktay Tesisleri Okan Buruk
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