07 Haziran 2020 Pazar 09:25:00 - Güncelleme:07 Haziran 2020 Pazar 09:25:00
Galatasaray'da koronavirüs test sonuçları belli oldu
Galatasaray'dan yapılana açıklamada Kovid-19 test sonuçlarının negatif çıktığı bildirildi.
Galatasaray Futbol Takımı'nda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test sonuçlarının negatif çıktığı açıklandı.
Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, futbol takımı oyuncuları, teknik heyet, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlara Medical Park ve Liv Hospital'ın desteğiyle bu sabah Kovid-19 testleri yapıldığı bildirildi.
Test sonuçlarının negatif çıktığı kaydedildi.
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