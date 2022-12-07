''GALATASARAY'IN SÖZLEŞME UZATMA KONUSUNDA BU KADAR SPEKÜLE EDİLEN BAŞKA FUTBOLCUSU YOK.''

Necdet Ergezen, Yunus Akgün'ün sözleşme uzatma süreci için "Galatasaray'ın herhalde son 5 yılda falan sözleşme uzatma konusunda bu kadar speküle edilen başka futbolcusu yok diye düşünüyorum. Özellikle akademiden çıkmış olanlar arasında... GS ruhunu bilen bir oyuncu Yunus... Ortada fırtına koparacak bir şey yoktu. Haziran ayı sezon bittiğinde Yunus'la oturup konuştuk. Hem ABD hem Fransa'dan iki çok ciddi teklif vardı. 'Abi ben Galatasaray'da oynayıp gideceğim' dedi. Aklında sadece bu vardı. Başka bir ajandamız falan yoktu. Bu sözleşme uzatma sürecinde de herkes bir şeyler yazdı: 'Görüşmeler tıkandı. Yunus parayı kabul etmedi... Anadolu'dan şu kadar veriyorlar. Menajeri şunları istedi' falan diye. Organize bir şekilde, bu iş olmasın çabası mı vardı diye paranoyak bir düşünceye bile kapıldık zaman zaman. Çünkü olmayan şeyler yazıldı. Yunus, haziran ayından beri Galatasaray'a konsantreydi. Biz Ekim ayında ilk kez bu konu için Erden Timur ile buluştuk. Galatasaray'ın sözleşme uzatmak istediğini söyledi. Ben de Yunus'un kalmak istediğini söyledim. Ama şunu unutmayın. İç transfer de sonuçta bir transferdir. Birçok detay vardır ince ince görüşülmesi gereken. Yazılanlar, söylenenler yüzünden toplamda üç kere açıklama yapmak zorunda kaldım, 'Bir sorun yok. Herkes sakin olsun. Ufak detayları konuşuyoruz' diye. Biri çıktı 'Bu Necdet Ergezen de üçtür aynı şeyi söylüyor' dedi. Yalan mı söyleseydim" açıklamalarını yaptı.

Ergezen; "Yunus'un o dönemde performansının geri gitmesinin sebebi kontrat görüşmeleri miydi?" sorusuna şu yanıtı verdi: "Futbolcu psikolojisinde konu kontratın yapılmamasıdır, kazanacağı para değildir aslında. Bu çocuklar genç, tez canlı. 20 yaşındayken ben de hemen olsun isterdim. Bugünkü kadar sabırlı değildim. 20'lerinde sabır mekanizmaları pek gelişmemiş oluyor. Hatta bizim 20'lerden de farklılar. Başka bir hayat yaşıyorlar. Yunus'un performansı düştü mü, düştü. Galatasaray'da oynamak zor. Herkesi mutlu etmek zorunda olduğun ama mutlu edemediğin bir futbol ortamındayız. Yani çok zor."

''YUNUS AVRUPADA BİLİNEN BİR FUTBOLCU.''

Adana Demirspor'dan Yunus için kendisine resmi olarak hiçbir şey gelmediğini vurgulayan Ergezen, "Sezon başı ABD ve Fransa'dan çok ciddi iki teklif vardı. Sürekli bir ilgi, alaka var. Ama bu kontrat görüşmelerinde özellikle Fransa'dan isteyen kulüplerin olduğu hep yazıldı. Şunu açıklıkla söyleyeyim. Avrupa'dan bir kulüp futbolcuyu almak istediğinde öncelikle bizimle bir temasa geçiyor, 'Bize gelmek ister mi?' diye... Yunus da Galatasaray'ın efsane 2000 jenerasyonun bir parçası. Avrupa'da bilinen bir futbolcu. Son iki senedeki Adana Demirspor performansıyla futbolun gündemine gelmiş bir isim değil ki" ifadelerini kullandı.

''GALATASARAY İLE HİÇBİR SORUNUMUZ OLMADI.''

Mehmet Ayan'ın; "Yunus Akgün için Ofspor maçındaki performansı sonrası vücut dilinden 'Galatasaray'ı kafaca bırakmış' yorumları yapıldı. Sıkıntı büyük müydü o sırada?" sorusuna Ergezen'in yanıtı şöyle oldu: "Kontrat işinden bahsediyorsan Galatasaray'la hiçbir sıkıntımız olmadı. Yunus'un zihnen Galatasaray'ı bırakacağı bir durum yok. Üç ay önce 'Ben Galatasaray'da oynayıp Avrupa'ya gideceğim' diyen bir oyuncu neden bıraksın zihninde? Daha önünde en az 12-13 sene futbol kariyeri olan bir oyuncu Yunus... Bazen baskı zordur. Benim baskıyı kaldırmamla senin kaldırman farklıdır. Herkesin farklıdır. Herkes aynı reaksiyonu vermez, aynı motivasyonu sürdüremez. Her insan aynı gün, aynı motivasyonda olmayabilir. Kötü kalkmıştır, kötü bir gece geçirmiştir. Olur bunlar."

''ERGEZEN, YUNUS AKGÜN'ÜN SÖZLEŞME ŞARTLARI 14 MİLYON EURO.''

Ergezen, Yunus Akgün'ün sözleşme şartlarının açıklamada duyurulduğu gibi olduğunu vurgulayıp çıkış maddesinin 14 milyon Euro olduğunu belirtti.

Rıdvan Yılmaz hakkında da kendisine gelen resmi bir teklif olmadığını belirten Ergezen, "Unutulmasın ki, Rıdvan'ın transfer süreci bu yaz çok güle oynaya olmadı. Bu bir projedir. Bunun da arkasında duruyoruz, hem ben hem de oyuncu. Biz Rıdvan'ı 5 ay sonra Türkiye'ye geri döndürmek için Avrupa'ya götürmedik. Ahmet Can da öyle. Bugün götürelim, yarın geri getirelim, hem biz he oyuncu para kazanalım. Yok böyle bir şey. Avrupa'ya giden oynamaya gidiyor. Hele 20'lerinin başındaysa... En az 10 yılı var önünde oralarda kalmak için. Orada kalınca hayat daha temiz, daha az toksik bir ortam, daha rahat" açıklamasını yaptı.

Burak Yılmaz'a da Adana Demirspor'dan teklif olmadığını belirten Ergezen sözlerini şöyle tamamladı: "Burak Fortuna Sittard'da sadece oyuncu değil. Tamamıyla kulübü, projeyi sahiplenmiş durumda. Aldığı sorumlulukla, saha içi, saha dışı bütün verdikleriyle... Kulübün her şeyi diye düşünmek lazım. Fortuna Sittard'ın tamamı olmuş durumda."