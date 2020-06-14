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14 Haziran 2020 Pazar 21:34:00 - Güncelleme:14 Haziran 2020 Pazar 21:34:00

Galatasaray'da Fernando Muslera şoku

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Fernando Muslera, Çaykur Rizespor ile oynanan maçın 15. dakikasında sakatlanarak oyundan çıktı.

Galatasaray'ın Çaykur Rizespor ile oynadığı maçta sarı-kırmızılı takım adına büyük bir talihsizlik yaşandı.

Karşılaşmanın 15. dakikasında Çaykur Rizesporlu futbolcu ile altı pas içerisinde çarpışan Fernando Muslera yerden kalkamadı. Sağlık görevlilerinin sahaya girip, Muslera'nın kontrollerini yapmasının ardından Uruguaylı fike bekçisinin oyuna devam edemeyeceği bildirildi.

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim de Muslera'nın yerine oyuna yedek kaleci Okan Koçuk'u dahil etti.

Muslera'nın son durumu, pazartesi günü yapılacak olan son kontrolleri ve çekilecek MR sonrasında belli olacak.

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