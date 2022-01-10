VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Macron, sokaktaki polis sayısını ikiye katlamak istediğini açıkladı
AK Parti'li Karahocagil'den Kılıçdaroğlu'na 'uyuşturucu vergisi' çıkışı: Vay bu milletin haline
Başbakan Garibaşvili: Türkiye'den satın almaya karar verdik
Kimlik kartlarında yeni dönem!
HDP'li vekile tepki: Dokunulmazlığı kaldırılmalı
Başkan Erdoğan'dan öğretmenlere müjde
Galatasaray'da Fatih Terim'le yollar ayrıldı!
Avcılar'da inşaat alanında göçük
MİL-TAR'da son aşamaya gelindi
Türk Devletleri Teşkilatı Dışişleri Bakanları Konseyi olağanüstü toplanıyor
Petrol fiyatlarına bir darbe de Kazakistan ve Libya'dan
Türkiye-Rusya iş birliği yolda
Oyuncu Hacı Ali Konuk: Levent Kırca'ya namazın güzelliklerini, muhabbeti anlattım
Mavi Vatan'da gözümüz kulağımız olacak
"Kazakistan darbe girişimini atlattı"
İşte haftalık koronavirüs vaka haritası
Putin'in NATO çağrısı geri tepti
Karadeniz uyarısı! 'Pancar çorbası' özgüvenine dikkat!
Yanan ormanlar yeniden yeşertilecek
Çin'de ilk Omicron salgınının görüldüğü Tiencin'de ''kısmi karantina'' ilan edildi
İki ürünün satışı marketlerde yasaklanıyor
Savaş uçakları peş peşe havalandı
Dünyaca ünlü komedyen Bob Saget otel odasında ölü bulundu
Kış saati uygulamasına geçilecek mi? Bakan Dönmez net konuştu
10 Ocak 2022 Pazartesi 15:00:00 - Güncelleme:10 Ocak 2022 Pazartesi 15:39:00

Galatasaray'da Fatih Terim dönemi sona erdi

Kaynak: AA

ABONE OL

Galatasaray Başkanı Burak Elmas ile görüşen teknik direktör Fatih Terim, sarı kırmızılı takımla yollarını ayırdı.

Galatasaray'da Başkan Burak Elmas ile Teknik Direktör Fatih Terim, Nef Stadyumu'nda görüşme gerçekleştirdi. Toplantıda durum değerlendirmesi yapıldığı ifade edildi. Toplantıdan sonra Fatih Terim stadyumdan ayrıldı. Görüşmenin ardından yönetim kurulu toplantısına geçildi. Terim'le yapılan görüşme ve yönetim kurulu toplantısının ardından tecrübeli teknik adamla yolların ayrılmasına karar verildi.

Etiketler : Burak Elmas Fatih Terim Galatasaray
Hasret kapısı

Hasret kapısı
Annesinin kopyası çıktı

Annesinin kopyası çıktı
Aşk yaşadığı iddialarını yalanladı

Aşk yaşadığı iddialarını yalanladı
Zengin çocuğu olmak çok zor

Zengin çocuğu olmak çok zor
İddialı açıklama

İddialı açıklama
Uzay ağlattı

Uzay ağlattı
Tiktok albümü

Tiktok albümü
O sözler Fahriye'ye mi?

O sözler Fahriye'ye mi?
Dünyaya açıldı

Dünyaya açıldı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER