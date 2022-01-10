Galatasaray'da Fatih Terim'le yollar ayrıldı!

Galatasaray'da Başkan Burak Elmas ile Teknik Direktör Fatih Terim, Nef Stadyumu'nda görüşme gerçekleştirdi. Toplantıda durum değerlendirmesi yapıldığı ifade edildi. Toplantıdan sonra Fatih Terim stadyumdan ayrıldı. Görüşmenin ardından yönetim kurulu toplantısına geçildi. Terim'le yapılan görüşme ve yönetim kurulu toplantısının ardından tecrübeli teknik adamla yolların ayrılmasına karar verildi.