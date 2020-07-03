Galatasaray'a büyük müjde

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03 Temmuz 2020 Cuma 11:14:00 - Güncelleme:03 Temmuz 2020 Cuma 11:23:00

Galatasaray'a sakat oyuncularından müjde

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Trabzonspor maçı öncesi Galatasaray'da Marcao takımla idmanlara başladı, Falcao ise sahaya inerek özel çalışmalar yaptı ve geri dönüş için kolları sıvadı. Bir müjde de sezonu kapatan Muslera'dan. Uruguaylı eldiven Florya'da koordinasyon ve blokaj çalışmalarına katıldı.

Sezonun tamamlanmasına kısa süre kala büyük sıkıntıyı Uruguaylı kaleci Fernando Muslera'nın ssakatlanmasıyla yiyen Galatasaray'da, gelecek sezonun planlaması da tecrübeli oyuncuya bağlı olarak gerçekleşecek.

Fanatik'in haberine göre; 6 aylık dönüş süresini çok kısa bir vakitte 4 aya indiren Muslera, dün ayağı bandajlı bir şekilde antrenmana katılırken, kaleci antrenörleri eşliğinde el göz koordinasyon ve blokaj tekniği çalışmaları gerçekleştirdi.

Sağlık ekibinin hedefi, Muslera'yı ilk yarının ortalarında da olsa takıma yetiştirebilmek olacak. Fernando Muslera'nın 2021'den önce sahalara dönebileceği tahmin ediliyor.

Sarı kırmızılılarda hesapları karıştıran yabancı kaleci transferi ihtiyacı da büyük ölçüde rafa kalkmış oldu. Galatasaray'da gündeme son olarak Bravo, Beto ve Subasic gibi isimler gelmişti. Süper Lig'de yeni sezonun Eylül ayının ortasında başlaması bekleniyor. 

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