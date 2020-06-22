Galatasaray zirveden uzaklaşıyor

Süper Lig'in 28. haftasında Galatasaray, sahasında Gaziantep FK ile 3-3 berabere kaldı.

4. dakikada gelişen Galatasaray atağında Emre Akbaba'nın yerden pasıyla ceza sahasında uygun durumda topla buluşan Falcao'nun vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Günay Güvenç'te kaldı.

17. dakikada Gaziantep FK öne geçti. Güray Vural'ın kullandığı korner atışında penaltı noktası üzerinde iyi yükselen Djilobodji, yaptığı sert kafa vuruşuyla topu kaleci Okan Kocuk'un da uzandığı köşeden ağlara gönderdi: 0-1.

20. dakikada Güray Vural'ın ceza yayı hemen önünde kullandığı serbest vuruşta, kaleci Okan Kocuk yatarak topu çıkardı.

34. dakikada Galatasaray çok önemli bir fırsatında yararlanamadı. Feghouli'nin derinleme pasında savunmanın arkasında topla buluşan Onyekuru, ceza sahasının sol çaprazında kaleci Günay Güvenç'i de geçtikten sonra meşin yuvarlağı boş ağlara doğru yolladı. Ancak son anda araya giren Kana Bıyık, topu çizgi üzerinden çıkartarak gole izin vermedi.

36. dakikada Galatasaray beraberliği sağladı. Feghouli'nin ara pasıyla ceza sahasında topla buluşan Falcao, kaleci Günay Güvenç ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-1.

40. dakikada Galatasaray skoru 2-1 yaptı. Seri'nin pasıyla ceza sahasında topu kontrol eden Belhanda, şık bir çalımla savunmadaki iki rakibinden sıyrıldıktan sonra yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelere yolladı: 2-1.

55. dakikada Galatasaray'da Ahmet Çalık kırmızı kart gördü. Ceza yayı civarında boşta kalan topa Kenan Özer hareketlendi. Bu oyuncu topu kontrol etmek isterken Ahmet Çalık'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Maçın hakemi Alper Ulusoy, kaleciden önce son oyuncu olduğu gerekçesiyle Ahmet Çalık'ı kırmızı kartla oyun dışına gönderdi.

66. dakikada sarı-kırmızılı takım farkı 2'ye yükseltti. Saracchi, Taylan Antalyalı'nın pasıyla sol kanatta buluştuğu topu ceza sahası dışına doğru çevirdi. Feghouli'nin ceza sahasına girdikten sonra bekletmeden yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak kaleci Günay'ın solundan filelerle buluştu. 3-1.

78. dakikada Gaziantep FK ikinci golü buldu. Sol kanattan aldığı topla ceza sahasına sokulan Twumasi, sert bir vuruş yaptı. Yere çarpan meşin yuvarlak kaleci Okan Kocuk'un solundan ağlara gitti: 3-2.

90. dakikada Gaziantep FK, Maxim ile sağdan köşe vuruşu kullandı. Kenan Özer'in ceza sahası içinde kafa vuruşunda yere çarpan topu kaleci Okan Kocuk, soluna uzanarak direk dibinde kornere çeldi. Aynı dakika içinde Oğuz Ceylan'ın sağdan ortasına Djilobodji'nin arka direkte yaptığı kafa vuruşunda, meşin yuvarlak auta gitti.

90+4. dakikada konuk takımın golü iptal edildi. Kenan Özer'in sağdan ortasında Kayode'nin altıpas önünden röveşatasında, meşin yuvarlak filelere gitti. VAR odasının uyarısıyla pozisyonu saha kenarında izleyen maçın hakemi Alper Ulusoy, pozisyonun başlangıcında Oğuz Ceylan'ın Jimmy Durmaz'a faul yaptığı gerekçesiyle golü geçersiz saydı.

90+15. dakikada Gaziantep FK beraberliği sağladı. 90+13. dakikada Maxim, Sekidika'nın müdahalesiyle ceza sahası içinde yerde kaldı ve müsabakanın hakemi Alper Ulusoy penaltı kararı verdi. Topun başına geçen Maxim, meşin yuvarlağı kaleci Okan Kocuk'un sağından filelere gönderdi: 3-3.

Karşılaşma 3-3 berabere tamamlandı.

Galatasaray zirveden uzaklaşıyor

Süper Lig 28. hafta maçında Gaziantep FK ile 3-3 berabere kalan Galatasaray, şampiyonluk şansını oldukça zora soktu.

Türk Telekom Stadı'nda oynanan karşılaşmada sarı-kırmızılı takımın gollerini Radamel Falcao, Younes Belhanda ve Sofiane Feghouli atarken, Gaziantep FK'nın gollerini ise Papy Djilobodji, Patrick Twumasi ve penaltıdan Alexandru Maxim kaydetti.

Süper Lig'de puanını 51'e çıkartan Galatasaray, lider Medipol Başakşehir'in 8 puan gerisinde kaldı.

Galibiyeti son dakikada kaçırdı

Galatasaray, Gaziantep FK karşısında galibiyeti son dakika golüyle kaçırdı.

Uzatma bölümünün oynandığı karşılaşmada 90+13. dakikada Jesse Sekidika'nın müdahalesiyle Alexandru Maxim ceza sahasında yerde kalırken, hakem Alper Ulusoy penaltı kararı verdi.

90+15. dakikada penaltıyı kullanan Maxim, takımına beraberliği getiren golü kaydetti.

Son 4 maçta galibiyeti yok

Galatasaray, Süper Lig'deki son 4 maçında galibiyet elde edemedi.

Bu maçlarda Demir Grup Sivasspor, Beşiktaş ve Gaziantep FK ile berabere kalan sarı-kırmızılı takım, Çaykur Rizespor'a da mağlup oldu.

Falcao sakatlandı

Galatasaraylı futbolcu Radamel Falcao, yaşadığı sakatlık nedeniyle maça devam edemedi.

Karşılaşmanın ikinci yarısında kendini yere bırakarak sağ ayağını tutan Falcao, teknik heyete oyuna devam edemeyeceğini işaret etti.

Kolombiyalı futbolcu 75. dakikada saha kenarına gelirken, oyunun devam etmesi nedeniyle oyuncu değişikliği 80. dakikada yapılabildi. Falcao'nun yerine Jesse Sekidika oyuna dahil oldu.

Bu arada Falcao, maçta kaydettiği golle bu sezon ligdeki gol sayısını 10'a çıkardı.

Ahmet Çalık kırmızı kart gördü

Galatasaraylı futbolcu Ahmet Çalık, maçın 55. dakikasında kırmızı kart gördü.

Gaziantep FK'nın atağında ceza sahasına doğru hareketlenen Kenan Özer, savunmada son adam durumunda bulunan Ahmet Çalık'ın müdahalesiyle ceza yayı içinde yerde kaldı.

Hakem Alper Ulusoy, bariz gol şansı sebebiyle Ahmet Çalık'ı doğrudan kırmızı kartla oyundan ihraç etti.

Mariano, Medipol Başakşehir maçında yok

Galatasaraylı futbolcu Mariano Filho, karşılaşmada gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü.

Brezilyalı futbolcu, gelecek hafta oynanacak Medipol Başakşehir karşılaşmasında forma giyemeyecek.

Mustafa Cengiz evinde takip etti

Yaşadığı rahatsızlık nedeniyle beyin ve mide ameliyatı geçiren Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, karşılaşmayı evinde izledi.

Cengiz, maçı evinde kulüp başkan yardımcıları Yusuf Günay ve Kaan Kançal, yönetim kurulu üyesi Dorukhan Acar ile Galatasaray Sportif AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Oytun Özer ile takip etti.

Kayode'nin golü VAR ile iptal edildi

Gaziantep FK'nın karşılaşmanın 90+4. dakikasında Kayode ile bulduğu gol, Video Yardımcı Hakem (VAR) uygulamasıyla iptal edildi.

Sarı-kırmızılı futbolcular, golden önceki pozisyonda Oğuz Ceylan'ın Jimmy Durmaz'a faul yaptığını ileri sürerek hakem Alper Ulusoy'a itirazda bulundu.

Alper Ulusoy, VAR odasıyla görüştükten sonra saha kenarına gelerek pozisyonu tekrar izledi. Ulusoy, görüntüyü izledikten sonra Oğuz Ceylan'ın Jimmy Durmaz'a faul yaptığını belirleyerek, golü geçersiz saydı.