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14 Ağustos 2023 Pazartesi 13:00:00 - Güncelleme:14 Ağustos 2023 Pazartesi 13:00:00

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde tur için sahaya çıkacak

Kaynak: AA

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Galatasaray Futbol Takımı, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu rövanş maçında yarın Slovenya temsilcisi Olimpija Ljubljana'yı konuk edecek.

Rams Park'ta yapılacak maç saat 21.00'de başlayacak. Müsabaka, D Smart platformundaki Smart Spor kanalından yayımlanacak.

Müsabakayı İtalyan hakem Marco Guida yönetecek. Ciro Carbone ile Alessio Berti'nin yardımcı hakemlik görevini üstleneceği mücadelenin dördüncü hakemi ise Matteo Marcenaro olacak.

Slovenya'daki ilk maçı Kerem Aktürkoğlu, Dries Mertens ve Halil Dervişoğlu'nun golleriyle 3-0 kazanan sarı-kırmızılı ekip, 2 ve daha az farklı mağlup olması durumunda dahi tur atlayacak.

Olimpija Ljubljana'nın 3 farklı kazanması durumunda müsabaka uzatmalara gidecek. Daha farklı Olimpija Ljubljana galibiyetlerinde ise sarı-kırmızılı ekip UEFA Avrupa Ligi'de yoluna devam edecek.

Sarı-kırmızılı ekip, her türlü beraberlikte de turu atlayan takım olacak.

Galatasaray, turu geçmesi durumunda play-off'ta Norveç'in Molde ile Faroe Adaları'nın Kİ Klaksvik takımlarının eşleşmesinden gelecek rakiple karşılaşacak.

ZANIOLO'NUN DURUMU BELİRSİZ

Sarı-kırmızılı ekipte sakatlığı bulunan İtalyan yıldız Nicolo Zaniolo'nun durumu belirsizliğini koruyor.

Yaklaşık 2 hafta önce Litvanya temsilcisi Zalgiris ile yapılan UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu rövanş maçı öncesinde kasığında ağrı hisseden Zaniolo'nun Olimpija Ljubljana'ya karşı forma giymesi beklenmiyor.

Zaniolo'nun dışında UEFA listesine bildirilmeyen Tete, Olimpiu Morutan, Yusuf Demir ve Kerem Demirbay da Slovenya temsilcisine karşı görev yapamayacak.

ICARDİ VE ZAHA TARAFTARLA BULUŞUYOR

Galatasaray'da bonservisi alınan Mauro Icardi ile yeni transfer Wilfried Zaha, teknik direktör Okan Buruk'un görev vermesi durumunda bu sezon ilk kez Rams Park'ta maça çıkacak.

Geçen sezonki şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Arjantinli yıldız Icardi, ilk Olimpija Ljubljana maçı ile Süper Lig'deki Mondihome Kayserispor maçlarında sonradan oyuna girerek süre aldı. Zaha da Kayseri temsilcisine karşı forma giydi.

İki futbolcu da Olimpija Ljubljana maçıyla bu sezon ilk kez iç sahada sarı-kırmızılı taraftarlarla buluşacak.

BU SEZONKİ 5. RESMİ MAÇ

Galatasaray, Olimpija Ljubljana müsabakasıyla bu sezonki 5. resmi maçına çıkacak.

Ülke puanı nedeniyle şampiyon olmasına rağmen UEFA Şampiyonlar Ligi'nde eleme oynamak zorunda kalan sarı-kırmızılı ekip, "Devler Ligi"ne 2. eleme turundan başladı.

Litvanya temsilcisi Zalgiris'i 2-2 ve 1-0'lık skorlarla eleyen Galatasaray, 3. eleme turu ilk maçında ise Slovenya ekibi Olimpija Ljubljana'yı 3-0 mağlup etti.

Sarı-kırmızılılar, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında ise Mondihome Kayserispor ile deplasmanda 0-0 berabere kaldı.

AVRUPA'DA GOL YÜKÜNÜ HALİL VE MERTENS ÇEKİYOR

"Cimbom"da Dries Mertens ile yeni transfer Halil Dervişoğlu UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde attığı gollerle dikkati çekti.

Zalgiris ile yapılan ilk müsabakada sarı-kırmızılı ekibin gollerini Abdülkerim Bardakcı ile Halil Dervişoğlu kaydetti. Rövanş karşılaşmasını Mertens'in golüyle 1-0 kazanan Galatasaray, turu bu golle aldı.

Galatasaray, Olimpija Ljubljana ile deplasmandaki ilk karşılaşmayı Kerem Aktürkoğlu, Mertens ve Halil'in golleriyle 3-0 kazandı.

Sarı-kırmızılı ekip, sezonun ilk 4 resmi maçında 6 gol atarken, Mertens ve Halil ikişer, Abdülkerim ile Kerem birer kez fileleri havalandırdı.

KADRO

Sarı-kırmızılı takımın UEFA listesinde şu isimler bulunuyor:

Fernando Muslera, Günay Güvenç, Berk Balaban, Leo Dubois, Angelino, Kaan Ayhan, Victor Nelsson, Emin Bayram, Abdülkerim Bardakcı, Kazımcan Karataş, Sacha Boey, Fredrik Midtsjö, Berkan Kutlu, Sergio Oliveira, Lucas Torreira, Kerem Aktürkoğlu, Mauro Icardi, Dries Mertens, Yunus Akgün, Wilfried Zaha, Nicolo Zaniolo, Halil Dervişoğlu, Barış Alper Yılmaz ve Cedric Bakambu.

Etiketler : futbol galatasaray olimpija ljubljana uefa şampiyonlar ligi
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