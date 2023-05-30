VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
TBMM'de kayıt işlemini tamamlayan milletvekilli sayısı 290'a ulaştı
Stoltenberg'den Başkan Erdoğan'a tebrik telefonu!
Çinli taykonotları taşıyan Şıncou-16 mekiği uzay istasyonuna kenetlendi
ABD'den Kosova'ya ülkenin kuzeyindeki eylemlere ilişkin yaptırım sinyali
Miçotakis'ten Başkan Erdoğan'a tebrik telefonu
NATO'nun Kosova'ya göndereceği ilave asker sayısı 700 olarak açıklandı
30 Mayıs 2023 Salı 20:34:00 - Güncelleme:30 Mayıs 2023 Salı 20:34:00

Galatasaray şampiyonluk için sahada

Kaynak: AA

ABONE OL

Lider Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında MKE Ankaragücü'ne konuk oldu. Sarı-kırmızılı takım maçtan galibiyetle ayrılması halinde, 2022-2023 sezonunun bitimine iki hafta kala şampiyonluğunu ilan edecek.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, şampiyonluk için çıktıkları Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasındaki MKE Ankaragücü maçında takımının kadrosunda değişiklik yapmadı.

Eryaman Stadı'nda oynanan karşılaşmada Okan Buruk, Demir Grup Sivasspor'u 2-0 mağlup ettikleri maçın 11'ini değiştirmedi.

Kalede Muslera'nın oynadığı sarı-kırmızılıların savunma dörtlüsünü Boey, Nelsson, Abdülkerim Bardakçı, Kazımcan Karataş oynadı. Ön liberoda Oliveira ve Torreira'ya şans tanıyan Buruk, kanatlarda ise Rashica ile Kerem Aktürkoğlu'na formayı verdi. Galatasaray'da forvet arkasında Mertens, ileri uçta ise Icardi sahaya çıktı.

GENÇLİK VE SPOR BAKANI KASAPOĞLU MAÇI İZLEDİ

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, karşılaşmayı protokol tribününden takip etti.

Bakan Kasapoğlu müsabakayı, Ankara Valisi Vasip Şahin, MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca ile Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek'le izledi.

GALATASARAY'DA TEK EKSİK

Galatasaray'da tek eksik olan Nicola Zaniola, kırmızı kart cezası nedeniyle MKE Ankaragücü karşısında forma giyemedi.

Sarı-kırmızılılar, şampiyonluğunu ilan etmesi muhtemel maç için Ankara'ya Zaniola dahil tüm futbolcularını getirdi.

STATTA BOŞ YER YOK

Ankara'da gün boyu etkili olan şiddetli yağmura rağmen stadın tamamı doldu.

Karşılaşmanın biletleri satışa çıktıktan kısa süre için tükenmişti. Ankara'da bugün olumsuz hava koşulları ve yağış nedeniyle oluşan yoğun trafiğe rağmen tribünlerde boş yer kalmadı.

Galatasaraylı taraftarlar da kendilerine ayrılan deplasman tribününün tamamını doldurarak takımlarına şampiyonluk yolunda destek verdi.

TOLUNAY KAFKAS DÖRTLÜ SAVUNMA SİSTEMİNE DÖNDÜ

Göreve geldiğinden bu yana genel olarak üçlü savunmayla takımını sahaya çıkaran MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Tolunay Kafkas, Galatasaray karşısında dörtlü savunma sistemiyle ekibini sahaya sürdü.

Ziraat Türkiye Kupası'nda Medipol Başakşehir'e elendikleri maçın 11'ine göre Kafkas, iki değişiklik yaptı. Kitsiou ve Beridze'yi yedeklerde oturtan tecrübeli teknik adam, bu isimlerin yerine sakatlığı düzelen Taylan Antalyalı ile Zahid'i ilk 11'de oynattı.

Kalede Gökhan Akkan'ın oynatan Kafkas, savunmayı Malcuit, Arda Kızıldağ, Mujakic ve Hasan Ali Kaldırım'dan oluşturdu. Orta sahada Dokanovic, Taylan Antalyalı ve Diack'ın oynadığı sarı-lacivertlilerde, kanatlarda Milson ile Zahid görev aldı. İleri uçta ise takımın en golcü ismi Ali Sowe forma giydi.

BASIN MENSUPLARININ YOĞUN İLGİSİ

Karşılaşmaya basın mensupları yoğun ilgi gösterdi.

Ankara ve İstanbul basının dışında Türkiye'nin birçok yerinden gazeteci karşılaşmaya akredite oldu. Toplam 165 basın mensubu müsabakayı takip etti. Bu rakam da Eryaman Stadı'nda bir maçta en fazla basın mensubunun yer aldığı maç olarak kayıtlara geçti.

Etiketler : Okan Buruk Galatasaray şampiyonluk
Her hafta 1 şarkı

Her hafta 1 şarkı
Vizyona geri sayım

Vizyona geri sayım
Ekranları özledim

Ekranları özledim
Rüya gibi defile

Rüya gibi defile
Zeynep tarzı

Zeynep tarzı
Merve Dizdar Cannes Film Festivali'nde en iyi kadın oyuncu ödülünü aldı

Merve Dizdar Cannes Film Festivali'nde en iyi kadın oyuncu ödülünü aldı
Bodrum'da tenis heyecanı

Bodrum'da tenis heyecanı
Hande Erçel'in Cannes şıklığının bedeli belli oldu

Hande Erçel'in Cannes şıklığının bedeli belli oldu
Hadise Mehmet'i unutamadı

Hadise Mehmet'i unutamadı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX