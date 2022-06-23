VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Muhalefetin ek bütçe iddialarına yanıt
Bakan Bozdağ'dan Pınar Gültekin açıklaması
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Sadr'ın sahneden çekilmesi sonrası Irak'ı ne bekliyor?
Karahantepe'de yeni kalıntıların izi sürülecek
Litvanya Rusya'nın yaptırım tehdidine meydan okudu
Türkiye ve Suudi Arabistan'dan ortak karar
Kritik görev üstlenecek BOYGA sahaya çıkıyor
Galatasaray, Okan Buruk'u KAP'a bildirdi! İşte alacağı ücret
Bakan Nebati'den enflasyon ve döviz kuru açıklaması
Salih Müslim sonrası bir skandal daha!
İtalya'da haziranda başlayan kuraklık, yazın geri kalanı için büyük endişe kaynağı
Stratejik rekabetten stratejik iş birliğine
Bakan Kirişci: Marmaris'teki orman yangınınına müdahale eden hava aracı sayısı 41'e ulaştı
Avrupa'da doğal gaz fiyatları iki haftada yüzde 60 arttı
İklim değişimine bağlı aşırı sıcaklıkla ani yağışlar artabilir
İş insanı İrfan Güneş, "tehdit ve yağma" suçlamasıyla tutuklandı
Bakan Çavuşoğlu, iddialara cevap verdi: Türkiye'ye gelmesine müsaade etmeyiz
Marmaris'teki yangınlarla ilgili son dakika açıklaması
"Silahlara, finansal ve insani desteğe ihtiyacımız var"
İstanbul'da 'suikast' operasyonu: Çok sayıda gözaltı var
Terörist başı Fetullah Gülen'in yeğeni sınırda yakalandı
Merkez Bankasının faiz kararı ne olacak?
36 milyon böyle gitmiş!
23 Haziran 2022 Perşembe 12:23:00 - Güncelleme:23 Haziran 2022 Perşembe 12:23:00

Galatasaray, Okan Buruk'u KAP'a bildirdi! İşte alacağı ücret

ABONE OL

Galatasaray Kulübü, teknik direktör Okan Buruk ile 1 yılı opsiyonlu 2 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Galatasaray, Okan Buruk ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı. Okan Buruk ilk yıl 17 milyon TL, ikinci yıl ise 20 milyon TL kazanacak.

Sarı kırmızılı kulüpten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklama şöyle:

"Futbol A Takımımızın Teknik Direktörlüğü için, Şirketimiz ile Sayın Okan Buruk arasında 2023-2024 sezonu sonuna kadar 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 2 yıllık sözleşme imzalanmıştır. Buna göre Teknik Direktörümüze 2022-2023 sezonu için net 17.000.000 TL sezonluk ücret ödemesi yapılacak olup, Şirketimiz tarafından uzatma opsiyonunun kullanılması halinde Teknik Direktörümüze 2023-2024 sezonu için net 20.000.000 TL sezonluk ücret ödemesi yapılacaktır."
Etiketler : Futbol A Takımımı Okan Buruk Galatasaray Okan Buruk
Apar topar Almanya'ya gitti

Apar topar Almanya'ya gitti
Single heyecanı

Single heyecanı
Nostalji yaşattı

Nostalji yaşattı
Yasemin İlan kimdir?

Yasemin İlan kimdir?
Komedi yapmak istiyor

Komedi yapmak istiyor
ABD'de 28 şarkı kaydettim

ABD'de 28 şarkı kaydettim
Can'la yaşamak çok zor

Can'la yaşamak çok zor
Köy okulları için müzik zamanı

Köy okulları için müzik zamanı
Oğluna yüzme dersi

Oğluna yüzme dersi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX