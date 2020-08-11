Galatasaray Oğulcan Çağlayan transferini duyurdu
Galatasaray, Çaykur Rizespor ile sözleşmesini tek taraflı fesheden Oğulcan Çağlayan'ı transfer etti.
Galatasaray, Çaykur Rizespor ile sözleşmesini tek taraflı fesheden Oğulcan Çağlayan'ı kadrosuna kattığını açıkladı. Galatasaray'ın twitterdan yaptığı paylaşımında Oğulcan Çağlayan'ın 'Türkiye'nin ilk ve tek 4 yıldızlı takımı merhaba' dediği video yer aldı.
���� �� pic.twitter.com/nBfljctgsS— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) August 11, 2020
Galatasaray, Oğulcan Çağalayan'ı 4 yıllığına kadrosuna katarken, oyuncunun yıllık ücreti KAP açıklamasının ardından netlik kazanacak.