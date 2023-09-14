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14 Eylül 2023 Perşembe 12:50:00 - Güncelleme:14 Eylül 2023 Perşembe 12:50:00

Galatasaray, Oğulcan Çağlayan ile yollarını ayırdı

Kaynak: AA

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Galatasaray, 27 yaşındaki futbolcu Oğulcan Çağlayan ile yollarını ayırdı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Galatasaray formasıyla vermiş olduğu emek ve katkılardan dolayı Oğulcan Çağlayan'a teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde kendisine başarılar diliyoruz." denildi.

Oğulcan Çağlayan, 2020-2021 sezonu başında transfer olduğu Galatasaray'da çıktığı 29 maçta 4 gol kaydetti. Oğulcan, 2021-2022 sezonunun ikinci yarısında Eyüpspor, geçen sezon ise sırasıyla Giresunspor ve Pendikspor'da kiralık olarak forma giydi.

Çaykur Rizespor'dan Galatasaray'a olaylı bir şekilde transfer olan Oğulcan Çağlayan, Karadeniz ekibiyle sözleşmesini haksız feshettiği gerekçesiyle 6 maç men ve 1 milyon 200 bin avro para cezasına çarptırılmıştı. Yapılan itiraz üzerine 6 maç men cezası 3'e indirilmesine rağmen para cezası onanmıştı.

Etiketler : Sarı-kırmızılı kulüp Çaykur Rizespor ogulcan caglayan ayrildi spot haber galatasaray
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