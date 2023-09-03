Galatasaray milli araya moralli girdi

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Galatasaray, deplasmanda Gaziantep FK'yi 3-0 mağlup etti.

İLK YARI



5. dakikada Galatasaray öne geçti. Tete'nin ceza sahası dışından sağ çaprazdan yaptığı ortaya ceza sahasındaki Kerem Demirbay'ın yaptığı kafa vuruşunda top, Jevtovic'ten döndü. Karambol sonucu topu önünde bulan Kerem Aktürkoğlu'nun bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak, kaleci Batuhan Şen'in sağından filelere gitti: 0-1.

21. dakikada Kerem Demirbay'ın sağ taraftan kullandığı kornerde altıpas içerisinde iyi yükselen Icardi'nin kafa vuruşunda, meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

32. dakikada Riascos'un ceza yayı üzerinden pasında topla buluşan Ömürcan Artan'ın sert vuruşunda meşin yuvarlak, kaleci Muslera'da kaldı.

Maçın ilk yarısı, Galatasaray'ın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

İKİNCİ YARI



51. dakikada Gradel'in sol çaprazdan ceza sahasına gönderdiği topa iyi yükselen Djilobodji'nin vuruşunda, meşin yuvarlak auta gitti.

64. dakikada Angelino'nun orta sahadan gönderdiği topla ceza sahası içinde buluşan Kerem Aktürkoğlu, meşin yuvarlağı ceza sahası içerisinde müsait durumda bulunan Icardi'ye aktardı. Icardi, bekletmeden yaptığı vuruşla topu filelere gönderdi: 0-2.

71. dakikada Galatasaray penaltı kazandı. Kerem Aktürkoğlu'nun pasıyla ceza sahası içerisinde topla buluşan Icardi, Ömürcan Artan'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Ali Şansalan penaltı noktasını gösterdi. 72'nci dakikada penaltıda topun başına geçen Icardi, yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı kaleci Batuhan Ahmet Şen'in solundan filelere yolladı: 0-3.

90. dakikada Gaziantep ekibi gole yaklaştı. Sağ çaprazdan Ömürcan Artan'ın ceza sahasına gönderdiği topla buluşan Riascos, rakiplerinin arasından sıyrılarak şutunu çekti. Kaleci Muslera'yı geçen topu Boey, çizgide müdahale ederek uzaklaştırdı.

Karşılaşma, Galatasaray'ın 3-0 üstünlüğüyle sona erdi.

ICARDİ GOLLERİNE DEVAM EDİYOR



Galatasaray'ın Arjantinli yıldız futbolcusu Mauro Icardi, skorer performansını Gaziantep FK maçında da sürdürdü.

Sarı-kırmızılı takımın bu sezon bonservisini aldığı yıldız futbolcu, forma giydiği son 5 karşılaşmada 7 kez ağları havalandırdı.

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Olimpija Ljubljana ile oynanan müsabakada bir gol atan Icardi, Trendyol Süper Lig'deki Trabzonspor karşılaşmasında iki kez topu ağlara gönderdi.

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Molde ile yapılan ilk maçta bir gol kaydeden Icardi, rövanş mücadelesinde de bir kez meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu.

Icardi, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Gaziantep FK ile oynanan maçta da 2 gol atarak takımına katkı sağladı.

KEREM AKTÜRKOĞLU, LİGDE SİFTAH YAPTI



Galatasaray'ın milli futbolcusu Kerem Aktürkoğlu, bu sezon ligde ilk kez gol sevinci yaşadı.

Gaziantep FK mücadelesiyle bu sezon 9. resmi maçında ter döken Kerem, 5. dakikada skoru değiştiren isim oldu.

Kerem Aktürkoğlu, UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde de 1 kez ağları havalandırdı.

KEREM AKTÜRKOĞLU'NUN İKİ GOLÜ VAR İLE İPTAL EDİLDİ



Sarı-kırmızılı ekibin Kerem Aktürkoğlu ile 2. dakikada bulduğu gol, Video Yardımcı Hakem (VAR) incelemesi sonrasında iptal edildi.

Mücadeleye hızlı başlayan konuk takımda Mertens'in sağdan ortaladığı topu kaleci Batuhan Ahmet Şen uzaklaştıramadı. Altıpasın gerisine gelen meşin yuvarlağı Kerem Aktürkoğlu, ağlara gönderdi.

Hakem önce gol kararı verirken yapılan VAR incelemesinin ardından Mertens'in ofsaytta olduğu gerekçesiyle gol geçersiz sayıldı.

75. dakikada Mertens'in pasıyla ceza sahası içerisinde topla buluşan Kerem Aktürkoğlu, yaptığı düzgün vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. VAR odasının uyarısıyla pozisyonu incelemeye giden hakem Ali Şansalan, golden önce elle müdahale gerekçesiyle golü iptal etti.

"CİMBOM" YOLUNA NAMAĞLUP DEVAM EDİYOR



Galatasaray, bu sezon yaptığı 9 resmi müsabakada mağlubiyet yüzü görmedi.

Sarı-kırmızılı ekip, 3'ü Trendyol Süper Lig, 6'sı UEFA Şampiyonlar Ligi elemesi olmak üzere sahaya çıktığı 9 maçta 7 galibiyet, 2 beraberlik yaşadı.

Galatasaray, söz konusu müsabakalarda 17 gol atarken kalesinde 5 gol gördü.

MAÇ SONRASI SAHAYA TARAFTAR GİRDİ



Karşılaşmanın ardından bir taraftar, kapalı tribünden atlayarak sahaya girdi. Güvenlik güçlerinden kaçan taraftar, Icardi'nin yanına geldi.

Icardi, taraftara sarıldıktan sonra güvenlik görevlileri, taraftarı sahadan çıkardı.

"EKSİK OLAN TARAFLARA TAKVİYELER YAPMAK ZORUNDAYIZ"



Gaziantep FK teknik direktörü Erdal Güneş, transfer süreci bitmeden eksik olan bölgelere takviye yapmak istediklerini söyledi.

Güneş, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, ikinci yarı maça iyi başladıklarını fakat yedikleri ikinci gol sonrası müsabakanın kendileri için koptuğunu belirtti.

Eksik oyuncularının bulunmasından dolayı maça farklı bir dizilişle çıktıklarını anlatan Güneş, şunları kaydetti:

"Dört haftadır aynı bir hastalığımız var. Maça başlamadan mağlup duruma düşüyoruz. Bunun çalışmalarını da yapıyoruz ama bence biraz olay mental sıkıntı. Golü yedik, daha sonra dengeledik. İlk yarı pozisyonlarımız da var. Belki bir tane gol bulsak ikinci yarı çok farklı psikolojiyle olacak. Pozisyona da giriyoruz. Ama maalesef santrfor konusunda zaten sayısal eksikliklerimiz var. Bunu bariz görüyorsunuz. Her basın toplantısında dile getiriyorum, sayısal olarak çok ciddi eksikliklerimiz var. Tabii ikinci yarı yine dirençli başladık ama işte yediğimiz gol zaten maçı kopardı. Karşımızda da kaliteli bir takım var. Ondan sonra maçı çevirmek de çok zor oluyor."

"BU TAKIM AYAĞA KALKACAK"



Gaziantep FK'nin güçlü bir takım olduğunu belirten Güneş, bütün sorumlulukları üstüne aldığını ifade etti.

Güneş, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bu takım ayağa kalkacak. Bu takımın ayağa kalkmaya gücü var. Bu şehir, bu kulübün yöneticileri, bu şehrin sahipleri, bu takımı ayağa kaldıracak. Ama biz içerideki mental sorunu çözmek zorundayız. Oyuncularıma söyledim. Bir şeyleri değiştirmek zorundayız. Bu takım, bu kulüp, bu kulübü yönetenler ve bu taraftar, şu andaki gidişatı hak etmiyor. Başta sorumlu benim. Bu sorumluluğu üzerime alıyorum. Milli takım arası herkes için bir fırsat. Bu arayı çok iyi geçirmek zorundayız. Evet, puan olarak kötü durumdayız. Gerçekten dört haftada zor rakiplerle oynadık. Sezona başlarken handikaplı başladık."

"15 GÜNLÜK BİR SÜREMİZ VAR"



Yapılan transferler sonucunda takımdaki oyuncuların birbirine alışması için zamana ihtiyaç olduğunu aktaran Güneş, milli takım arasında takımın daha iyi olacağına inandığını dile getirdi.

Transferin son gününe kadar çalışmalarının olacağını belirten Güneş, şöyle konuştu:

"Gaziantep'e oyuncu getirmek kolay olmuyor. En son yaşadığımız deprem olayı zaten olayları daha da zorlaştırdı. Ben geçirdiğimiz son haftada 4-5 oyuncudan veto yedim. Ya kendisinden, ya da eşinden. Yani bazı zamanlarda sorunu para bile çözmüyor. Hala burada yaşayan insanların tedirgin halleri oluyor (Deprem süreci). O süreci biz tabii ki çalışarak oyuncu izleyerek geçirdik. Ama transfer süreci öyle bir şey ki... Oyuncuyu o an getirme şansım olmuyor. Lig bitsin görüşelim diyor. Lig bitti bu sefer eşi ikna olmuyor. Hanımı ikna oluyor, bu sefer kendi ikna olmuyor. Kulübü ikna olmuyor. Bir sürü etken bizi buraya getirdi. Ama hala zamanımız var. 15 günlük bir süremiz var. Bunu en iyi şekilde geçirip mevkisel olarak eksik olan taraflara takviyeler yapmak zorundayız."