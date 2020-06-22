Galatasaray maçı sonrası Okan Kocuk'un babası, Alper Ulusoy'a kızıp lastik yaktı!

Galatasaray'ın file bekçisi Okan Kocuk'un babası Özcan Kocuk, dün akşam oynanan Galatasaray-Gaziantep Futbol Kulübü karşılaşmasında hakem Alper Ulusoy'un yönetimine tepki göstermek için lastik yaktı.

Polise de zorluk çıkaran Özcan, daha sonra işlem yapılmak üzere karakola götürüldü.

Süper Lig'de dün oynanan ve 3-3'lük eşitlikle sona eren Galatasaray-Gaziantep Futbol Kulübü karşılaşmasının son anları ilginç görüntülere sahne oldu.

Galatasaray'ın file bekçisi Okan Kocuk, topu elinde fazla tutunca 6 saniye kuralı ihlalinden hakem Alper Ulusoy, endirekt serbest vuruşa hükmetti. Endirekt serbest vuruşun kullanılmasının ardından, ceza sahası içerisinde yaşanan pozisyon sonrası Alper Ulusoy penaltı noktasını gösterirken...

Gaziantep Futbol Kulübü son anlarda yakaladığı penaltıyı, Maxim ile değerlendirdi ve karşılaşma 3-3'lük eşitlikle sona erdi.

Galatasaray'ın file bekçisi Okan Kocuk'un babası Özcan Kocuk da maçı izledi.

Karşılaşmanın hakemine kızan Özcan Kocuk, işletmeciliğini yaptığı tamirhanenin önünde lastik yakarak hakemi protesto etti. Ortaya çıkan dumanla da çevre de zarar görürken, polis ekiplerine haber verildi.Yanan lastiğin söndürülmesini istemeyen Özcan Kocuk, polisin çabalarıyla ikna oldu. Özcan Kocuk daha sonra hakkında işlem yapılmak üzere karakola götürüldü.