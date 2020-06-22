  • BIST
    115190
  • Dolar
    6,8471
  • Euro
    7,7111
  • Altın
    386,4730
İstanbul
18 / 27
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
ABD heyetinden Libya'da çatışmaların durması ve müzakereye dönüş çağrısı
Bakan Koca günün koronavirüs tablosunu paylaştı
Rekor uyuşturucu davasında sanıklara ceza yağdı!
Meksika'da polislere silahlı saldırı: 6 ölü, 5 yaralı
İspanya'da son haftada Kovid-19 nedeniyle 21 kişi öldü
Galatasaray maçı sonrası Okan Kocuk'un babası, Alper Ulusoy'a kızıp lastik yaktı!
Trump: Maduro ile yalnızca iktidardan barışçıl bir şekilde ayrılması için görüşürüm
Oğlunun Esed'in cezaevinde işkenceden öldüğünü öğrenen baba kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti
MSB'den Pençe-Kaplan Operasyonu ile ilgili yeni görüntüler
ABD Libya'da çatışmanın tırmandırılmasına şiddetle karşı çıkıyor
Ankara'da yarın kuvvetli sağanak bekleniyor
Hindistan'da aşırı yükü kaldıramayan köprü çöktü: 2 yaralı
Bursa'da sel felaketi! Bakan Soylu'dan önemli açıklamalar
Azerbaycan Türkiye'den SİHA alacak
İstanbul'da maske denetimi yapıldı
Azerbaycan Türkiye'den SİHA alacak
İnegöl'de maske takmayan 14 kişiye para cezası
Fransa'da normalleşme sürecinde son aşamaya geçildi
YKS'ye girecek öğrencilere uyarı: Son gün çalışmayın
'Türkiye karışında bölündüler' dedi ve ekledi: Kimse askeri bir çatışma tehlikesini göze alamaz!
TBB Başkanı Feyzioğlu: Türkiye Barolar Birliğinin seçtiği yöntem yürümek değil
Ödüllü ve prestijli filmler TRT 2'de izleyiciyle buluşuyor
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 122 bin 259'a yükseldi
Kurban pazarlığında 'sopalı' dönem
22 Haziran 2020 Pazartesi 19:21:00 - Güncelleme:22 Haziran 2020 Pazartesi 19:31:00

Galatasaray maçı sonrası Okan Kocuk'un babası, Alper Ulusoy'a kızıp lastik yaktı! Karakolluk oldu

Kaynak: İHA

ABONE OL

Galatasaray maçı sonrası Okan Kocuk'un babası Alper Ulusoy'a kızdı, lastik yakarak protesto etti.

Galatasaray'ın file bekçisi Okan Kocuk'un babası Özcan Kocuk, dün akşam oynanan Galatasaray-Gaziantep Futbol Kulübü karşılaşmasında hakem Alper Ulusoy'un yönetimine tepki göstermek için lastik yaktı.

Polise de zorluk çıkaran Özcan, daha sonra işlem yapılmak üzere karakola götürüldü.

Süper Lig'de dün oynanan ve 3-3'lük eşitlikle sona eren Galatasaray-Gaziantep Futbol Kulübü karşılaşmasının son anları ilginç görüntülere sahne oldu.

Galatasaray'ın file bekçisi Okan Kocuk, topu elinde fazla tutunca 6 saniye kuralı ihlalinden hakem Alper Ulusoy, endirekt serbest vuruşa hükmetti. Endirekt serbest vuruşun kullanılmasının ardından, ceza sahası içerisinde yaşanan pozisyon sonrası Alper Ulusoy penaltı noktasını gösterirken...

Gaziantep Futbol Kulübü son anlarda yakaladığı penaltıyı, Maxim ile değerlendirdi ve karşılaşma 3-3'lük eşitlikle sona erdi.

Galatasaray'ın file bekçisi Okan Kocuk'un babası Özcan Kocuk da maçı izledi.

Karşılaşmanın hakemine kızan Özcan Kocuk, işletmeciliğini yaptığı tamirhanenin önünde lastik yakarak hakemi protesto etti. Ortaya çıkan dumanla da çevre de zarar görürken, polis ekiplerine haber verildi.Yanan lastiğin söndürülmesini istemeyen Özcan Kocuk, polisin çabalarıyla ikna oldu. Özcan Kocuk daha sonra hakkında işlem yapılmak üzere karakola götürüldü.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER