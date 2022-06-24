Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek'ten sürdürülebilir mali yapı vurgusu

Özbek, Nef Stadı'nda yeni teknik direktör Okan Buruk için düzenlenen imza töreninde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Sportif başarıyı mali disiplinden ödün vermeden yakalamak istediklerini aktaran Özbek, "Geçmişten gelen tecrübelerimiz, Galatasaray'ın son yıllarda yaşadıkları, bir amacımız var. Hem sportif başarıyı hem de mali yapıyı sürdürülebilir hale getirmek istiyoruz." dedi.

Sarı-kırmızılı kulübün başkanı, 2023'ün Cumhuriyet'in 100. yılı olduğunu hatırlatarak, "Sürdürülebilir bir mali yapıya sahip değilseniz başarılar geçici oluyor. Yönetimim, mali bağımsızlık, tüm branşlar için sürdürülebilir mali yapı üzerinde özellikle duruyoruz. Bunlara bağlı olarak sürdürülebilir sportif başarı çizgisini yakalamak istiyoruz. Önümüzdeki sezon çok önemli. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Cumhuriyet'i kurmasının 100'üncü yılı. Bu sezonda alınacak başarılar diğer sezonlardan daha kıymetli. Onun için çalışmalarımızı yapıyoruz." diye konuştu.

"Galatasaray'ın önümüzdeki 25-30 yılını planlamamız lazım." diyen Özbek, "Teslim aldığımız bayrağı çocuklarımıza daha yukarıda teslim etmemiz lazım. Yüksek seviyedeki inişler ve çıkışların olmaması gerektiğini düşünüyorum. Bu amaçla yönetime talip olduk. Bütün projelerimiz ve hareket tarzımızı buna göre düzenliyoruz." ifadelerini kullandı.

"Taraftarlarımızı mutlu etmek birinci amacımız"

Cumhuriyet'in 100. yılı olması nedeniyle sportif başarıya çok önem verdiklerini aktaran Özbek, "Futboldaki amacımız şampiyonluk. Büyük bir gayretle çalışıyoruz. Elimizden gelenin fazlasını vermeye gayret ediyoruz. Taraftarlarımızı mutlu etmek birinci amacımız." şeklinde görüş belirtti.

Galatasaray Kulübü Başkanı, 2017-2018 sezonunda 10 transfer yaparak kurdukları kadronun 2 sezon üst üste Süper Lig şampiyonu olduğunu hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Transferlerimizin hepsi de oynadı ve Galatasaray'ı şampiyonluğa götürdü. Bu, kolektif bir çalışmanın ürünüydü. Ekibimizle çok titiz bir çalışma yaptık. Bunun meyvesini de aldık. O dönemden deneyimlerimiz var. Profesyonel ekibimiz de neredeyse aynı. Benzer çalışmaları yapacağız ancak dikkat etmemiz gereken bir husus var. Bugünkü başarıyı hiçbir zaman göz ardı etmiyoruz. Bugünkü başarı Cumhuriyet'in 100. yılı olması nedeniyle vazgeçilmez bir şey. Ancak bu transferleri geleceğimizi feda etmeden yapacağız. Bize güvenin. 2017'deki deneyimlerimiz duruyor, profesyonel kadro aynı. Aynı başarıyı bu sezon da sergilemek istiyoruz. Galatasaray'ın sevenlerini taraftarını mutlu edecek kadroyu oluşturmak için gerekeni yapacağız."