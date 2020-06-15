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15 Haziran 2020 Pazartesi 07:15:00 - Güncelleme:15 Haziran 2020 Pazartesi 07:15:00

Galatasaray kalecisi Muslera'nın ayağında 2 ayrı kırık tespit edildi

Kaynak: AA

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Çaykur Rizespor maçında sakatlanan Galatasaray kalecisi Fernando Muslera'nın, sağ ayak tibia ve fibula kemiklerinde kırık tespit edildi.

Çaykur Rizespor maçında sakatlanan Galatasaray kalecisi Fernando Muslera'nın sağ ayağında iki ayrı kırık oluştu.

Çaykur Didi Stadı'nda oynanan 27. hafta maçının 15. dakikasında, rakip oyuncu Milan Skoda ile girdiği ikili mücadelede sağ ayağına aldığı darbe sonucu sakatlanan Muslera, ambulansla Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Rize Sağlık Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, Uruguaylı kalecinin yapılan ilk tetkiklerinde, sağ ayak tibia ve fibula kemiklerinde kırık tespit edildi.

TFF Muslera için geçmiş olsun mesajı yayımladı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Çaykur Rizespor maçında sakatlanan Galatasaraylı kaleci Fernando Muslera için geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Federasyonun internet sitesinden yapılan açıklamada, "Galatasaraylı Fernando Muslera'nın Çaykur Rizespor maçında yaşadığı sakatlık sonrası sağ ayak tibia ve fibula kemiklerinde kırık tespit edildiğini büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Fernando Muslera ve Galatasaray camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, Muslera'ya acil şifalar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Fenerbahçe'den Muslera'ya geçmiş olsun mesajı

Fenerbahçe Kulübü, Galatasaray'ın tecrübeli kalecisi Fernando Muslera için geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Geçmiş olsun Fernando Muslera. En kısa sürede sahalara dönmeni diliyoruz." ifadesi kullanıldı.

Beşiktaş ve İstanbul Başakşehir'den Muslera için geçmiş olsun mesajı

Beşiktaş ve İstanbul Başakşehir kulüpleri, Çaykur Rizespor maçında sakatlanan Galatasaray'ın tecrübeli kalecisi Fernando Muslera için geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Siyah-beyazlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Geçmiş olsun Fernando Muslera. Bir an önce sağlığına kavuşmanı diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübünün açıklamasında ise, "Geçmiş olsun Fernando Muslera, geçmiş olsun Galatasaray. En kısa sürede sahalara dönmeni temenni ediyoruz." denildi.

Kayserispor'dan Muslera mesaj

Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor, Galatasaray'ın tecrübeli kalecisi Fernando Muslera için geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Sarı-kırmızılı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Geçmiş olsun Fernando Muslera. En kısa sürede sağlığına kavuşup sahalara dönmeni diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Gaziantep FK'den Galatasaraylı kaleci Muslera için "geçmiş olsun" mesajı

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü, sakatlık geçiren Galatasaray'ın tecrübeli kalecisi Fernando Muslera için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.

Kırmızı-siyahlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Geçmiş olsun Fernando Muslera. En kısa sürede sağlığına kavuşup sahalara dönmeni diliyoruz." ifadesi kullanıldı.

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