Fatih Öztürk Galatasaray'da

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15 Ağustos 2020 Cumartesi 17:51:00 - Güncelleme:15 Ağustos 2020 Cumartesi 17:53:00

Galatasaray, kaleci Fatih Öztürk'ü transfer etti

Kaynak: AA

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Galatasaray, 33 yaşındaki file bekçisi Fatih Öztürk'ü transfer etti. Kulüp, yeni kalecisi ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu. Sarı kırmızılı takım tecrübeli kaleciye yıllık 4 milyon TL ödeyecek.

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) da yayımlanan açıklamada, "Fatih Öztürk ile 2020-2021 ve 2021-2022 sezonları için anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşma gereği şirketimiz futbolcuya her bir sezon için net 4 milyon lira tutarında sabit transfer ücreti ödeyecektir." denildi.

Geride kalan sezonu Kasımpaşa'da tamamlayan 33 yaşındaki kaleci, Süper Lig'de Trabzonspor ve Akhisarspor'da da forma giymişti. Fatih Öztürk, Akhisarspor formasıyla Türkiye Kupası ve TFF Süper Kupa kazanma başarısı gösterdi.

Öte yandan, kulüpten yapılan açıklamada, tecrübeli kalecinin Liv Hospital Ulus'ta sağlık kontrolünden geçirildiği de bildirildi.

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