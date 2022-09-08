Galatasaray, Juan Mata'nın transferi için görüşmelere başladı

Galatasaray, Juan Mata'nın transferi için görüşmelere başladı

Galatasaray Sportif AŞ'den Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) gönderilen ve kulübün internet sitesinde de yer alan bildirimde "Profesyonel futbolcu Juan Manuel Mata Garcia'nın kulübümüze transferi konusunda futbolu ile resmi görüşmelere başlanmıştır." denildi.

Son olarak İngiltere'de formasını giydiği Manchester United'la sözleşmesi sona eren serbest durumdaki Mata'nın bugün İstanbul'da geleceği bildirildi.