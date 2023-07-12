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12 Temmuz 2023 Çarşamba 10:49:00 - Güncelleme:12 Temmuz 2023 Çarşamba 10:49:00

Galatasaray ile SOCAR arasında tüm branşları kapsayan sponsorluk anlaşması imzalandı

Kaynak: AA

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Galatasaray Kulübü, enerji firması SOCAR ile tüm branşları kapsayan sponsorluk anlaşması imzalandığını duyurdu.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Galatasaray Kulübü ve Azerbaycan'ın enerji devi SOCAR arasında 2023-2024 sezonundan başlamak üzere tüm branşları kapsayan 3 yıllık sponsorluk, reklam ve tanıtım hakları sözleşmesi imzalandı." denildi.

Anlaşmaya göre SOCAR'ın, sarı-kırmızılı futbol takımının Avrupa kupalarında oynayacağı maçlarda forma göğüs kısmında da yer alacağı belirtildi.

GALATASARAY'DA SOCAR İLE YAPILAN SPONSORLUK ANLAŞMASININ DETAYLARI DUYURULDU

Galatasaray Kulübü, enerji firması SOCAR ile yaptığı ve tüm branşları kapsayan sponsorluk anlaşmasının detaylarını duyurdu.

Galatasaray Sportif AŞ'den Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) gönderilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"SOCAR Turkey Enerji AŞ, işbu sözleşme uyarınca her bir sözleşme yılı için 5 milyon avro olmak üzere toplamda 15 milyon avro+KDV ödeme yapacaktır. Sponsorluk bedelinin şirketimiz ile Galatasaray Kulübü ile dağılımı ise bilahare açıklanacaktır."

Etiketler : SOCAR GALATASARAY sponsorluk
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