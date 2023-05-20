Galatasaray Icardi ile kazanmaya devam etti

Galatasaray Icardi ile kazanmaya devam etti

Galatasaray ile Sivasspor, Nef Stadı'nda karşılaştı. Mücadeleyi hakem Arda Kardeşler yönetti.

Galatasaray, Sivasspor'u yenerek şampiyonluğa bir adım daha yaklaştı. Geceye iki gol atan Icardi damga vurdu.

Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 13. ve 63. dakikalarda Icardi kaydetti.

Ligde 25. galibiyetini alarak şampiyonluk yürüyüşünü emin adımlara devam eden lider 79 puana yükseldi.

Galatasaray'ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi, Sivasspor maçında attığı gollerle Süper Lig'de gol sayısını 19'a yükseltti.

GALATASARAY ŞAMPİYONLUĞA 1 GALİBİYET UZAKTA

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de gelecek hafta deplasmanda oynayacağı MKE Ankaragücü maçından galibiyetle ayrılması durumunda sezonu şampiyon olarak tamamlamayı garantileyecek.

EVİNDEKİ YENİLMEZLİK SERİSİ 16 MAÇA ÇIKTI

Galatasaray, Sivasspor maçıyla Spor Toto Süper Lig'de evindeki yenilmezliğini 16 maça çıkardı.

Sarı-kırmızılılar evinde Süper Lig'de oynadığı son 16 maçta 14 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti. Cimbom sahasında sadece 2. haftada Giresunspor'a 1-0'lık skorla mağlup oldu

Ligde üst üste dördüncü yenilgisini alan Demir Grup Sivasspor 37 puanda kaldı ve küme düşme hattından uzaklaşamadı.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan maçı Galatasaray 2-1 kazanmıştı.

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

GOL - 13. dakikada Galatasaray öne geçti. Kerem Aktürkoğlu'nun pasıyla sağ çaprazdan ceza sahasına giren Icardi'nin düzgün vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0

30. dakikada ceza sahası dışında topu önünde bulan Rashica'nın şutunda, meşin yuvarlak az farkla üstten dışarı çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı, Galatasaray'ın 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

50. dakikada sağ taraftan kullanılan köşe atışı sonrasında ceza sahasına ortalanan topa Leke James kafayla vurdu, meşin yuvarlak üstten dışarı gitti.

63. dakikada Galatasaray farkı 2'ye çıkardı. Boey'un sağdan ceza sahasına ortaladığı topa arka direkte Icardi kafayla vurdu. Meşin yuvarlak filelere gitti: 2-0.

Karşılaşmayı sarı-kırmızılı ekip, 2-0 kazandı.

Stat: NEF

Hakemler: Arda Kardeşler, Cevdet Kömürcüoğlu, İbrahim Çağlar Uyarcan.

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim Bardakçı, Kazımcan Karataş, Oliveira (Dk. 66 Midtsjo), Torreira (Dk. 87 Berkan Kutlu), Mertens (Dk. 74 Mata), Rashica (Dk. 66 Barış Alper Yılmaz), Kerem Aktürkoğlu, Icardi (Dk. 87 Gomis).

Demir Grup Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Samba, Caner Osmanpaşa, Aaron, Alaaddin Okumuş, Cofie, Robin Yalçın (Dk. 56 Keita), Hakan Arslan (Dk. 78 Mehmet Albayrak), Gradel (Dk. 60 Emre Gökay), N'jie (Dk. 46 Ahmed Musa), Caicedo (Dk. 46 James).

Goller: Dk. 13 ve 63 Icardi (Galatasaray)

Sarı kartlar: Dk. 45+1 Robin Yalçın (Demir Grup Sivasspor), Dk. 55 Mertens (Galatasaray)