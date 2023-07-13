VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Ziyaret trafiği arttı! Komşu ile yeni dönem başlıyor
Bakan Bolat açıkladı! İhracat tarihinde bir ilk...
İnsansı robot için geri sayım!
Aliyev ve Paşinyan 15 Temmuz'da Brüksel'de bir araya gelecek
BM duyurdu! Sudan'da toplu mezar: 87 kişinin cesedi bulundu
Türkiye'nin Pekin Büyükelçisi Musa: Türkiye ile Çin arasındaki diplomatik temaslar sıklaşabilir
13 Temmuz 2023 Perşembe 11:34:00 - Güncelleme:13 Temmuz 2023 Perşembe 11:34:00

Galatasaray hazırlık maçında yarın Austria Wien ile karşılaşacak

Kaynak: AA

ABONE OL

Galatasaray Futbol Takımı, Avusturya kampındaki ikinci hazırlık maçında yarın bu ülkenin temsilcilerinden Austria Wien ile karşılaşacak.

Başkent Viyana'daki Generali Arena'da oynayacak müsabaka, TSİ 20.30'da başlayacak.

Sarı-kırmızılı takım, Avusturya kampındaki ilk hazırlık maçında Macaristan'ın Kisvarda ekibini 2-0 yenmişti.

Galatasaray, kamptaki üçüncü hazırlık maçını 15 Temmuz Cumartesi günü TSİ 19.30'da Macaristan temsilcisi Csakvar, dördüncü ve son hazırlık karşılaşmasını da 18 Temmuz Salı günü TSİ 20.00'de Avusturya'dan Sturm Graz ile yapacak.

Etiketler : Başkent Viyana Generali Arena Kisvarda ekibi
Ekin'den kemençe şovu

Ekin'den kemençe şovu
Orkestrası yok diye sahneden indi

Orkestrası yok diye sahneden indi
25 bin kişilik koro

25 bin kişilik koro
'Milli' sevda! Melisa Aslı Pamuk, Yusuf Yazıcı ile aşk yaşıyor

'Milli' sevda! Melisa Aslı Pamuk, Yusuf Yazıcı ile aşk yaşıyor
İtalya'da ödüllendiler

İtalya'da ödüllendiler
Aşkın Olayım korosu

Aşkın Olayım korosu
Aşkı komşuda buldu

Aşkı komşuda buldu
Sinan Akçıl: Serdar, star ceketini giysin

Sinan Akçıl: Serdar, star ceketini giysin
Babanın bize armağanısın

Babanın bize armağanısın

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX