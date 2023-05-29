VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Başkan Erdoğan'dan 'İstanbul'un Fethi' mesajı
Müjdelenen fethin 570. yılı kutlanıyor
Türkiye ve Yunanistan'dan Ege'de tansiyonu düşüren adımlar
"Türkiye, bölgesel ve küresel meselelerin çözümü için 'istikrarlaştırıcı güç' olmayı sürdürecek"
Dünya basını, seçim başarısını manşetlere taşıyor: Namağlup Erdoğan
"Rus-Türk ortak projelerinin uygulanmasında ivmenin korunacağını umuyoruz"
29 Mayıs 2023 Pazartesi 12:47:00 - Güncelleme:29 Mayıs 2023 Pazartesi 12:47:00

Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş kulüpleri, Başkan Erdoğan'ı kutladı

Kaynak: AA

ABONE OL

Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş kulüpleri, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turundaki başarısından dolayı Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik etti.

Galatasaray Kulübünün internet sitesinde yayımlanan kutlama mesajında, şu ifadelere yer verildi:

"28 Mayıs 2023 tarihinde ülkemize yakışır demokratik olgunlukla gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Seçimi'nin ikinci turunda milletimizin teveccühüyle gerekli çoğunluğu sağlayarak yeniden seçilen Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik eder, görevinde başarılar dileriz. Bu vesileyle yeni dönemde Gazi Meclisimizde görev yapacak tüm milletvekillerimize de başarılar dileriz. Seçimin ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olmasını temenni ederiz."

Fenerbahçe Kulübü tarafından yayımlanan mesajda "28 Mayıs 2023 tarihinde gerçekleşen seçim sonuçları neticesinde yeniden Cumhurbaşkanı seçilen Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik ediyor; vatanımızın istikbali, bütünlüğü, milletimizin birlik ve beraberliği için sonuçların hayırlı olmasını diliyoruz." denildi.

Beşiktaş Kulübünün mesajında da "Cumhurbaşkanlığı seçiminde aziz milletimizin teveccühleriyle yeniden Cumhurbaşkanımız seçilen Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı Beşiktaş camiası olarak tebrik eder, yeni dönemin ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olmasını temenni ederiz." ifadelerine yer verildi.

İstanbul Başakşehir, İstanbulspor, Kasımpaşa, Fatih Karagümrük ve Ümraniyespor kulüpleri de yayımladıkları mesajlarla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı kutladı.

Etiketler : recep tayyip erdoğan cumhurbaşkanı seçimi tebrik fenerbahçe galatasaray beşiktaş
Her yer aynı Melis

Her yer aynı Melis
Konserler başlıyor

Konserler başlıyor
Güzeller buluşması

Güzeller buluşması
Restoranlardaki fiyatlar uçmuş

Restoranlardaki fiyatlar uçmuş
Ekranları özledim

Ekranları özledim
Hadise Mehmet'i unutamadı

Hadise Mehmet'i unutamadı
Bodrum'da tenis heyecanı

Bodrum'da tenis heyecanı
Küslük bitti

Küslük bitti
Zeynep tarzı

Zeynep tarzı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX