VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Başkan Erdoğan, yeni dönemine başlıyor
Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin hakemi belli oldu
Öğrencilere LGS kapsamındaki merkezi sınav öncesi artan stresle baş etmeleri için öneriler
İç Anadolu ve Marmara Bölgesi için gök gürültülü sağanak uyarısı
PLATİN, haziran ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda
Türkiye'nin teknoloji odaklı "Yatırım Haritası"nda "yerli ve milli" damgası
02 Haziran 2023 Cuma 12:41:00 - Güncelleme:02 Haziran 2023 Cuma 12:41:00

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin hakemi belli oldu

Kaynak: AA

ABONE OL

Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında 4 Haziran Pazar günü oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisini, hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek.

Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında 4 Haziran Pazar günü oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisini, hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek.

Etiketler : galatasaray fenerbahçe derbi hakem abdulkadir bitigen
Aktris'te özel gösterim

Aktris'te özel gösterim
Önce tatil sonra dizi

Önce tatil sonra dizi
Favori yemeği kuru fasulye

Favori yemeği kuru fasulye
‘Ayrılsak da beraberiz' mesajı

‘Ayrılsak da beraberiz' mesajı
Uzun zamandır ortalarda yoktu

Uzun zamandır ortalarda yoktu
Anne-baba torun günü

Anne-baba torun günü
İlham kaynağı arabesk

İlham kaynağı arabesk
Tan ikiledi

Tan ikiledi
Küslük bitti

Küslük bitti

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX