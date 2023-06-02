02 Haziran 2023 Cuma 12:41:00 - Güncelleme:02 Haziran 2023 Cuma 12:41:00
Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin hakemi belli oldu
Kaynak: AA
ABONE OL
Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında 4 Haziran Pazar günü oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisini, hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek.
Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında 4 Haziran Pazar günü oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisini, hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek.
- Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin hakemi belli oldu
- Görme engelli milli judocu Zeynep Çelik, olimpiyat altınına odaklandı
- İşitme Engelli Badminton Milli Takımı dünya şampiyonasında derece almaya odaklandı
- Doğuştan felçli milli voleybolcu Selim Akyayla, zor günleri başarılarıyla aştı
- Giresunspor'da Serginho kadro dışı bırakıldı