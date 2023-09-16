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16 Eylül 2023 Cumartesi 00:20:00 - Güncelleme:16 Eylül 2023 Cumartesi 00:20:00

Galatasaray, Eyüp Aydın'ı kadrosuna kattığını duyurdu

Kaynak: AA

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Galatasaray, transferin son gününde Bayern Münih AG'de forma giyen Eyüp Aydın'ı kadrosuna kattı.

Sarı-kırmızılı kulüpten, Borsa İstanbul gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da yer alan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Profesyonel futbolcu Eyüp Aydın ve kulübü FC Bayern München AG ile oyuncunun transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun eski kulübüne 250 bin avro transfer bedeli ödenecektir. Futbolcu ile 2023-2024 sezonundan başlayarak 3 sezon için sözleşme imzalanmıştır. Futbolcumuza 2023/2024 sezonu için net 6 milyon 900 bin, 2024/2025 sezonu için net 9 milyon 345 bin ve 2025/2026 sezonu için net 10 milyon 62 bin 500 lira sezonluk ücret ödenecektir."

"TARAFTARLA BULUŞMAYI DÖRT GÖZLE BEKLİYORUM"

Galatasaray'ın Bayern Münih AG'den kadrosuna kattığı 19 yaşındaki oyuncu Eyüp Aydın, sarı-kırmızılı kulübe geldiği için çok mutlu olduğunu belirterek, taraftarın huzuruna çıkmayı dört gözle beklediğini söyledi.

Sarı-kırmızılı ekibe imza attıktan sonra kulüp televizyonuna açıklamalarda bulunan Eyüp Aydın, transferinin gerçekleşmesinden dolayı çok mutlu olduğunu vurgulayarak "Benim için çok büyük bir gurur. Galatasaraylıyım ve çocukluk aşkıma geldim. Taraftarla buluşmayı dört gözle bekliyorum. Onların karşısında oynamak istiyorum. Fenerbahçe maçında stadyumdaydım, onların gözlerinin önünde sahaya çıkmayı bekliyorum." ifadelerini kullandı.

Etiketler : galatasaray eyüp aydın transfer
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