Galatasaray evinde 3 puanı aldı

3. dakikada Duhan Aksu'nun soldan kullandığı kornerde altıpas üzerinde yükselen Ologo'nun kafayla vurduğu top üstten auta gitti.

15. dakikada Galatasaray öne geçti. Hızlı gelişen ev sahibi takım atağında Mertens'in pasıyla sağ kanatta buluşan Boey'un ortaladığı topa arka direkteki Gomis bekletmeden vurdu. Yan direkten dönen topu savunma kornere çeldi. Mertens'in sağdan kullandığı kornerde altıpastaki Gomis, kafayla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0

20. dakikada Kazımcan Karataş'ın ceza sahası dışından sert şutunda, kaleci Jensen soluna gelen topu güçlükle çeldi.

21. dakikada Mertens'in sağdan kullandığı kornerde ön direkteki Gomis'in kafayla aşırdığı topa arka direkteki Kerem yetişemeyince sarı-kırmızılı ekip mutlak bir pozisyondan yararlanamadı.

32. dakikada Mertens'in sağdan kullandığı serbest vuruşta altıpasa gelen top kaleci Jensen'i de geçti. Arka direğe hareketlenen Gomis meşin yuvarlağa çizgi üzerinde uygun durumda istediği gibi vuramayınca Galatasaray net bir fırsatı gole çeviremedi.

33. dakikada Kazımcan Karataş'ın ceza sahası içi sol çaprazdan şutunda, top yakın direğin dibinden auta gitti.

35. dakikada Rashica'nın pasıyla ceza sahası içi sol çaprazda buluşan Gomis'in, karşı karşıya vuruşunda kaleci Jensen ayaklarıyla meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

37. dakikada sarı-kırmızılılar, farkı 2'ye çıkardı. Mertens'in soldan kullandığı kornerde arka direğe hareketlenen Midtsjö'nün çevirdiği meşin yuvarlağı kale önündeki Gomis kafayla ağlara yolladı: 2-0

77. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun penaltı noktası gerisinden şutunda kaleci Jensen, üzerine gelen topu kornere çeldi.

82. dakikada konuk takım farkı 1'e indirdi. Sağ kanatta ceza sahası içi taç çizgisi arasında kazanılan serbest vuruşu Ethemi kullandı. Ethemi'nin altıpasa gönderdiği ortaya iyi yükselen Mehmet Yeşil, meşin yuvarlağı kafayla ağlara gönderdi: 2-1

90+3. dakikada Ethemi'nin ceza sahası dışından şutunda savunmadan seken top ceza sahası içindeki Emir Kaan Gültekin'in önünde kaldı. Kaleciyle karşı karşıya kalan Kaan'ın şutunda, meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

Müsabaka sarı-kırmızılı ekibin 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

Bu sonuçla Galatasaray, ligdeki 14. maçında 9. galibiyetini elde etti. Geride kalan bölümde 3 de beraberliği bulunan sarı-kırmızılılar puanını 30'a yükseltti.

Haftaya lider giren Fenerbahçe'nin Trabzonspor'a kaybetmesiyle rakibini geçen Galatasaray liderliği ele geçirdi.

Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde çıktığı 4. lig maçında henüz puan alamayan İstanbulspor ise 8 puanla 18. sırada kaldı.

LİGDE 661 GÜN SONRA LİDERLİK KOLTUĞUNDA



Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'de 661 gün sonra liderlik koltuğuna oturdu.

Ligde son olarak 2020-2021 sezonunun 28. haftasını Beşiktaş'ın önünde averajla lider kapatan Galatasaray, 66 maç haftası ve 661 gün sonra ilk kez bir haftayı lider tamamladı.

LİGDE YENİLMEZLİK SERİSİ 5 MAÇA ÇIKTI



Galatasaray, Süper Lig'deki yenilmezlik serisini 5 maça çıkardı.

Ligde son mağlubiyetini 10. haftada deplasmanda Yukatel Kayserispor'a karşı yaşayan sarı-kırmızılılar, 11. haftada Corendon Alanyaspor ile 2-2 berabere kalırken, sonraki karşılaşmalarda VavaCars Fatih Karagümrük'ü 2-0, Beşiktaş'ı 2-1, Medipol Başakşehir'i 7-0 mağlup etti.

Son olarak İstanbulspor'u 2-1 ile geçen Galatasaray, kazandığı son 4 maçta 13 gol atarken sadece 2 gol yedi.

Galatasaray, bu süreçte 3 de Ziraat Türkiye Kupası maçını kazanarak resmi müsabakalarda 8 maçlık yenilmezlik serisi yakaladı.

GOMİS, LİGDE 6 GOLE ULAŞTI



Galatasaray'ın Fransız golcüsü Bafetimbi Gomis, bu sezon Süper Lig'de 6. kez ağları sarstı.

İlk 6 haftada 4 kez gol sevinci yaşayarak sarı-kırmızılı ekibin sezona iyi başlamasında büyük rol oynayan 37 yaşındaki santrfor, İstanbulspor filelerini de 2 kez havalandırarak ligdeki 6. golünü kaydetti.

Gomis, Ziraat Türkiye Kupası'nda da 2 gol atarak bu sezonki gol sayısını toplamda 8'e yükseltti.

KAZIMCAN VE MİDTSJÖ SAKATLANDI



Sarı-kırmızılı takımın genç sol beki Kazımcan Karataş ve Norveçli orta saha oyuncusu Fredrik Midtsjö, sakatlanarak oyundan çıktı.

Mücadelenin 64. dakikasında sol ayağından sakatlanan 19 yaşındaki futbolcu, saha içindeki müdahalenin ardından sağlık ekibinin yardımıyla soyunma odasına götürüldü. Kazımcan 66. dakikada yerini Patrick van Aanholt'a bıraktı.

Hollandalı savunma oyuncusu Van Aanholt, 7. haftadaki Arabam.com Konyaspor maçından sonra ilk kez bir Süper Lig maçında süre buldu.

Sakatlığı nedeniyle oyuna devam edemeyen Fredrik Midtsjö'nün yerine ise 74. dakikada Berkan Kutlu oyuna girdi.

YUSUF DEMİR, 99 GÜN SONRA LİG MAÇINDA OYNADI



Galatasaray'ın genç kanat oyuncusu Yusuf Demir, Spor Toto Süper Lig'de 99 gün sonra forma giydi.

Sezon başında Avusturya'nın Rapid Wien takımından transfer edilen, sakatlıkları ve yabancı oyuncu kuralı nedeniyle fazla forma şansı bulamayan Yusuf, 16 Eylül'de yapılan Konyaspor maçından sonra ilk kez bir lig maçında süre aldı.

Sarı-kırmızılı taraftarlar, oyuna girdiği sırada 19 yaşındaki futbolcuya tezahüratla destek verdi.

TORREİRA, SİVASSPOR MAÇINDA CEZALI



Sarı-kırmızılı takımın Uruguaylı oyuncusu Lucas Torreira, cezalı duruma düştü.

Müsabakaya ilk 11'de başlayan Torreira, yerini son anlarda Sergio Oliveira'ya bıraktı. Oyundan çıkarken zaman geçirmeye yönelik yavaş davrandığı gerekçesiyle hakem Abdulkadir Bitigen, tecrübeli futbolcuya sarı kart gösterdi.

İstanbulspor müsabakası öncesinde sarı kart sınırında bulunan Torreira, cezalı duruma düştü ve ligin 16. haftasında Demir Grup Sivasspor ile oynanacak maçta forma giyemeyecek.