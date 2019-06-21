Galatasaray, Dursun Özbek'e karşı dava açmaya hazırlanıyor
Galatasaray, 13 milyon Euro'luk alacağı için icra takibi başlatan eski Başkan Dursun Özbek'e karşı dava açmaya hazırlanıyor
Galatasaray'ın eski başkanı Dursun Özbek, sarı-kırmızılı kulüpten yaklaşık 13 milyon Euro'luk alacağı nedeniyle kulübe icra takibi göndermişti. Sarı-kırmızılılar, Özbek'e karşı dava açmaya hazırlanıyor.
TRT Spor'un haberine göre, Galatasaray yönetimi, eski başkanlardan Dursun Özbek'in, sarı-kırmızılı kulüpten 13 milyon 604 bin euroluk alacağı için icra takibi başlatması üzerine acil olarak toplandı.
Toplantıda Özbek'e karşı dava açılması kararı konuşuldu.
Sarı-kırmızılı kulübün Başkan Yardımcısı Yusuf Günay sosyal medyadan yaptığı paylaşımda "Galatasaray'da bugüne kadar kimsenin alacağı kalmamıştır, kimse heyecan yapmasın bundan sonra da kalmaz" dedi.
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